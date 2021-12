Steca Energia è un operatore del mercato energetico attivo nella fornitura di luce e gas per privati e aziende nella regione Marche dal 2003. L'azienda conta circa 18 mila clienti sparsi sul territorio marchigiano e come sottolinea sul proprio sito aziendale, ha sempre cercato di instaurare un dialogo con l'utenza, offrendo un'assistenza continua e fidata con un dialogo chiaro e diretto, anche sfruttando il fattore prossimità. Steca Energia è attiva nel mercato libero rivolgendosi per la fornitura di luce e gas a privati e imprese, dal sito aziendale, si apprende che non richiede caparre o giacenze in caso di volture, nuovi allacci oppure nel caso il cliente decidesse di cambiare operatore e scegliere Steca.

È un'azienda innovativa e aperta alle nuove soluzioni tecnologiche: attraverso l'area privata sul sito internet, a cui il cliente deve fare il log-in per accedere, il cliente può pagare direttamente le fatture, consultare grafici e analizzare i propri consumi, vedere lo stato dei pagamenti delle vecchie fatture già emesse e recuperare altre informazioni interessanti. Per conoscere più compagnie attive sul mercato dell'energia, con le relative offerte in vista dei rialzi che famiglie e imprese andranno a sostenere si consiglia visitare il canale di Blasting News Abbassa Bollette.

Numero verde per contattare l'assistenza clienti Steca Energia

Steca Energia mette a disposizione dell'utenza o dei potenziali interessati vari metodi di contatto tra cui un numero verde telefonico gratuito, che si raggiunge digitando l' 800 498 077.

L'assistenza con gli operatori per il servizio clienti è attiva in orario di ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle 18:30, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00, chiuso domenica e festivi. È possibile inviare anche una richiesta scritta tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail info@stecaenergia.it oppure compilando un form con tutti i dati richiesti alla pagina dei Contatti del sito aziendale.

Nel caso si volesse incontrare di persona un professionista di Steca Energia ci si può recare presso la sede centrale dell'azienda a Monte Urano dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12.00 e nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle 18:30, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00, chiuso domenica e i festivi oppure telefonare al numero 0734 266101 in orario di ufficio, nel caso di dovesse inviare documentazione contrattuale il numero di fax è 0734 266180.

Offerte per la fornitura luce e gas di Steca Energia

Steca Energia rifornisce le utenze presenti sul territorio marchigiano di corrente elettrica e gas metano, opera nel mercato libero e cerca di offrire sempre il miglior prezzo al cliente in base alle esigenze. Non solo tariffe chiare e sicure, ma con il servizio di maggior tutela, verrà applicato uno sconto del 5% sulla componente prezzo energia per i primi 24 mesi di fornitura, questa voce di spesa viene aggiornata trimestralmente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) secondo il criterio di indicizzazione. Per maggiori informazioni su questa pratica si consiglia di visitare il sito di Arera dove viene spiegato il meccanismo di maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e dell' energia elettrica. Per le imprese c'è la possibilità di accedere a tariffe indicizzate variabili o a prezzo fisso.