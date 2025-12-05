L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL) continua a investire nella formazione avanzata e nell'innovazione digitale: con l'obiettivo di preparare i consulenti alle sfide del futuro, la Cassa ha annunciato il finanziamento di 25 borse di studio individuali, ciascuna del valore di 3.000 euro, dedicate alla partecipazione alla terza edizione del master di primo livello “La transizione digitale nella poliedrica operatività del consulente del lavoro”.

Il programma post-laurea, promosso dalla LUMSA Master School, risponde all'esigenza di integrare competenze digitali profonde con la consulenza tradizionale, formando figure professionali capaci di assumere un ruolo manageriale e strategico nella moderna gestione delle risorse umane.

Dettagli del percorso formativo 2026

Il master, del costo complessivo di 3.346 euro (pertanto la borsa di studio ENPACL copre la quasi totalità della spesa), si distingue per la sua completa fruibilità online, rendendolo accessibile da tutto il territorio nazionale. La didattica si svilupperà nell'arco di quasi un anno, da gennaio a novembre 2026, attraverso una formula mista e interattiva che prevede:

Lezioni sincrone (in diretta streaming);

Laboratori pratici e project work;

Attività di coaching personalizzato;

Una prova finale per il conseguimento del titolo di Master universitario di primo livello.

A chi è rivolto e requisiti di accesso

L'iniziativa è specificamente pensata per un pubblico che desidera acquisire competenze avanzate nella valorizzazione del capitale umano e nell'integrazione del benessere organizzativo.

I destinatari includono primariamente i Consulenti del Lavoro, ma anche neolaureati (in possesso di laurea triennale, magistrale o specialistica, o titolo estero equipollente) e operatori HR interessati a specializzarsi nel settore.

Una nota importante riguarda i praticanti Consulenti del Lavoro: per usufruire della borsa di studio, dovranno formalmente impegnarsi a completare l'iscrizione all'Albo professionale entro dodici mesi dalla conclusione del percorso formativo.

Modalità di candidatura

L'ENPACL e la LUMSA hanno stabilito un calendario preciso per le iscrizioni. Gli interessati devono rispettare le seguenti scadenze:

Preiscrizione: entro e non oltre le ore 12 del 6 dicembre 2025.

entro e non oltre le ore 12 del 6 dicembre 2025. Iscrizione definitiva: entro e non oltre le ore 12 del 17 dicembre 2025.

Le procedure di registrazione e compilazione delle domande sono disponibili online, seguendo le istruzioni dettagliate presenti sui siti ufficiali dei due enti.

Per tutti i dettagli e il bando completo, si rimanda ai portali ENPACL e LUMSA Master School.