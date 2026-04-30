La Borsa di Milano ha archiviato la seduta odierna con un evidente segno positivo, registrando un rialzo che l'ha portata a toccare i massimi di giornata. L'indice di riferimento del mercato azionario italiano, il Ftse Mib, ha mostrato una performance robusta e convincente, chiudendo con un guadagno dello 0,94%. Questo incremento ha spinto il valore dell'indice a quota 48.246 punti, segnalando una chiusura favorevole e un clima di fiducia tra gli investitori nella piazza finanziaria milanese.

Andamento dei principali titoli: tra ribassi e settori trainanti

Un'analisi più approfondita del listino ha rivelato un quadro diversificato, con alcuni titoli che hanno mostrato un andamento meno brillante rispetto alla media. Tra le performance più deludenti della giornata, si è distinta in maniera netta Stellantis. Il colosso automobilistico ha subito un significativo calo del 6,36%, posizionandosi tra i peggiori del listino. Questa contrazione è stata attribuita principalmente ai risultati non pienamente soddisfacenti ottenuti sul mercato statunitense, i quali hanno generato una reazione negativa tra gli operatori e gli analisti di mercato, influenzando le decisioni di vendita.

In netto contrasto con la flessione di alcuni titoli, il settore dell'energia e le utility hanno rappresentato un elemento chiave di sostegno per l'intero listino milanese.

Questi comparti hanno mostrato una notevole vitalità e resilienza, con diversi titoli che hanno chiuso la giornata in forte crescita, contribuendo in maniera determinante al rialzo complessivo del Ftse Mib. In particolare, Enel ha registrato un solido aumento del 2,65%, mentre A2A ha superato questa performance, segnando un notevole +3,5%. Entrambe le società hanno così fornito un robusto supporto all'andamento positivo dell'indice, evidenziando la loro importanza strategica.

Anche Prysmian ha contribuito al clima positivo della giornata borsistica. Il titolo ha chiuso in territorio di guadagno, con un incremento del 2,9%. Questa performance è stata accolta con favore dal mercato, soprattutto in considerazione della recente pubblicazione dei suoi dati contabili. I risultati finanziari sembrano aver fornito una spinta positiva alla fiducia degli investitori e all'attrattiva del titolo, consolidando la sua posizione nel listino.