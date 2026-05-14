Il 13 maggio 2026, l'Inter ha scritto un'altra pagina gloriosa della sua storia, conquistando la sua decima Coppa Italia. La finale, disputata nella suggestiva cornice di Roma, ha visto i nerazzurri imporsi sulla Lazio, coronando una stagione già ricca di successi con un prestigioso doblete. L'entusiasmo era palpabile nelle parole di Christian Chivu, l'allenatore che ha saputo guidare la squadra a questo trionfo meritato. Subito dopo il fischio finale, un raggiante Chivu ha dichiarato: "L'Inter ha vinto due trofei meritati, siamo tutti felici per i tifosi, per noi e la società che ci ha sempre supportato".

Le sue parole hanno sottolineato non solo la gioia per il risultato sportivo, ma anche il profondo legame con la tifoseria e il riconoscimento per il sostegno costante della dirigenza.

Il trionfo in Coppa Italia e il doblete storico

Questa vittoria non è stata solo la conquista della decima Coppa Italia, un traguardo che consolida la posizione dell'Inter nell'albo d'oro della competizione, ma ha anche permesso ai nerazzurri di realizzare il doblete, un'impresa che mancava dal lontano 2010. Un successo straordinario che testimonia la forza e la determinazione di una squadra capace di eccellere su più fronti. La finale contro la Lazio si è decisa già nel primo tempo, un periodo di gioco in cui l'Inter ha saputo imporre il proprio ritmo e concretizzare le occasioni create.

Il vantaggio è arrivato grazie a un'autorete sfortunata di Marusic, che ha sbloccato il punteggio a favore dei milanesi. Il raddoppio, che ha di fatto indirizzato la partita, porta la firma del capitano e simbolo della squadra, Lautaro Martinez, abile a finalizzare un preciso assist di Denzel Dumfries. La solidità difensiva e le provvidenziali parate del portiere Josep Martinez hanno poi garantito che il vantaggio fosse mantenuto fino al triplice fischio, nonostante i tentativi della Lazio di rientrare in partita.

Le riflessioni di Chivu: tra gioia e prospettive future

Ai microfoni di Mediaset, Christian Chivu ha offerto una lucida analisi della stagione e del significato di questa vittoria. L'allenatore ha evidenziato la complessità e il valore intrinseco di un percorso che ha portato a un doppio successo.

"Non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere e vincere due trofei", ha ribadito Chivu, riconoscendo la fatica e l'impegno profuso da tutto il gruppo. Interrogato sulla possibilità che questo doblete possa rappresentare l'inizio di un "ciclo vincente", il tecnico ha preferito mantenere un approccio cauto e focalizzato sul presente. "Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto", ha affermato, sottolineando l'importanza di assaporare il momento di gloria senza lasciarsi travolgere da proiezioni future. Questa filosofia riflette la sua volontà di costruire passo dopo passo, valorizzando ogni singolo risultato.

Una stagione da incorniciare per i nerazzurri

L'Inter ha dimostrato una notevole maturità tattica e una grande capacità di gestione del match, chiudendo la pratica già nella prima frazione di gioco e controllando il vantaggio con autorità fino al termine.

La conquista della decima Coppa Italia, unita al successo nel campionato, sigilla una stagione che resterà impressa nella memoria dei tifosi nerazzurri. Questo doblete è la chiara espressione del lavoro eccellente svolto dall'intero gruppo squadra, dalla dirigenza che ha fornito un supporto costante, e naturalmente da Christian Chivu, che ha saputo plasmare una squadra vincente e coesa. Un riconoscimento che va oltre il singolo trofeo, celebrando un progetto sportivo solido e ambizioso.