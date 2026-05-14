L'Inter ha conquistato la sua decima Coppa Italia, battendo la Lazio per due a zero nella finale disputata il 13 maggio 2026 allo Stadio Olimpico di Roma. Con questo successo, la squadra di Chivu ha centrato il prestigioso "double" stagionale, aggiungendo il trofeo nazionale al ventunesimo scudetto già vinto. Un trionfo che consolida i nerazzurri tra le formazioni più titolate del calcio italiano.

Cronaca della finale: autogol e raddoppio decisivo

Il vantaggio interista è arrivato al 14' del primo tempo: su calcio d'angolo di Dimarco, Marusic ha sfortunatamente deviato di testa nella propria porta, siglando l'autogol.

Il raddoppio nerazzurro è stato firmato al 35' da Lautaro Martinez, che ha insaccato a porta vuota dopo un errore di Tavares e un assist di Dumfries. Nella ripresa, la Lazio ha cercato di riaprire la partita con Noslin e Dia, ma la difesa dell'Inter ha mantenuto il risultato invariato.

Le formazioni in campo

La Lazio di Sarri si è schierata con Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. L'Inter di Chivu ha risposto con J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Ammoniti: Bisseck, Bastoni, Gila, Pedro, Dimarco, Barella e Zaccagni.

Inter da record, Lazio senza Europa

Con la decima Coppa Italia, l'Inter suggella una stagione memorabile, conquistando campionato e coppa nazionale. Per la Lazio, la sconfitta ha significato la mancata qualificazione all'Europa League, nonostante i tentativi di ribaltare il risultato.