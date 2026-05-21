Il 21 maggio 2026, i mercati azionari asiatici hanno registrato il secondo giorno consecutivo di rialzo, spinti da un robusto ritorno degli acquisti sui titoli tecnologici. Questo trend positivo ha visto Tokyo guadagnare il 3,3% e Seul un impressionante 9%. Il progresso sudcoreano è stato sostenuto dal rally di giganti come LG e Hyundai (oltre il 10%) e di Samsung (+8%).

In Europa, le attese rimangono caute. I future indicano un calo e il settore tecnologico mostra una performance meno brillante, penalizzato dall'elevata dipendenza energetica.

Wall Street e l'impulso dell'Intelligenza Artificiale

Il rialzo dei mercati asiatici segue l'andamento positivo registrato a Wall Street, dove il settore tecnologico ha beneficiato di un rinnovato slancio. Attribuibile alla performance eccezionale di Nvidia, con risultati trimestrali superiori alle attese: utile in crescita di oltre il 200% e ricavi in aumento dell'85%.

Questi dati hanno agito da catalizzatore, innescando una significativa ondata di acquisti sui titoli legati all'intelligenza artificiale. L'entusiasmo per l'AI si è esteso rapidamente, trainando gli investimenti sui mercati asiatici e consolidando la fiducia nel settore.

Corea del Sud: accordo Samsung e balzo del Kospi

Il Kospi sudcoreano ha registrato un notevole balzo dell'8%, con Samsung Electronics in rialzo del 7,5%.

Questo incremento è avvenuto dopo che sindacato e management dell'azienda hanno raggiunto un accordo che ha scongiurato un potenziale sciopero, rafforzando la fiducia nel gigante tecnologico e nel comparto.

I movimenti sui mercati asiatici confermano una forte propensione agli acquisti sui titoli tecnologici, in particolare quelli legati all'intelligenza artificiale. Innovazioni e prospettive di crescita nel settore continuano a essere il principale motore per le borse della regione.