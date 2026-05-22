Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha diffuso i dati aggiornati sui prezzi medi dei carburanti in Italia, rilevati nella giornata di venerdì 22 maggio 2026. Le informazioni, raccolte dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, mostrano un quadro dettagliato dei costi per la modalità self service su rete stradale e autostradale.

Per quanto riguarda la rete stradale ordinaria, il prezzo medio nazionale della benzina self service si attesta a 1,966 euro al litro. Il gasolio self service, invece, registra un costo medio di 1,974 euro al litro.

Questi valori rappresentano le ultime rilevazioni disponibili per i consumatori.

Sulla rete autostradale, i costi dei carburanti in modalità self service risultano leggermente più elevati. La benzina self service raggiunge un prezzo medio di 2,051 euro al litro, mentre il gasolio self service si posiziona a 2,064 euro al litro. Questi dati evidenziano una differenza di prezzo tra le due tipologie di reti.

I prezzi dei carburanti: un quadro dettagliato

Il report del Mimit conferma che il prezzo medio nazionale della benzina self service è di 1,966 euro al litro, e quello del gasolio self service è di 1,974 euro al litro. Sulle autostrade, la benzina self service è rilevata a 2,051 euro al litro e il gasolio self service a 2,064 euro al litro.

Questo monitoraggio costante mira a garantire trasparenza sui costi per i cittadini.

L'Osservaprezzi carburanti del Mimit: uno strumento di trasparenza

L’Osservaprezzi carburanti è il sistema ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, incaricato della raccolta e pubblicazione dei prezzi dei carburanti su tutto il territorio nazionale. I gestori degli impianti di distribuzione sono obbligati a comunicare quotidianamente i prezzi di vendita al pubblico, sia per la rete ordinaria che per quella autostradale. Questo strumento permette un monitoraggio continuo dell'andamento dei prezzi, fornendo informazioni aggiornate e accessibili.

In un confronto con i dati precedenti, il 21 maggio 2026 la benzina self service aveva registrato un prezzo medio di 1,965 euro al litro, mentre il gasolio self service si era attestato a 1,978 euro al litro.

Sulle autostrade, la benzina self service aveva raggiunto 2,049 euro al litro e il gasolio self service 2,068 euro al litro. Questi valori, seppur con lievi variazioni, si allineano all'andamento generale rilevato dal Mimit.