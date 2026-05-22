La Borsa di Milano ha aperto la seduta del 22 maggio 2026 in territorio positivo. L'indice di riferimento, il Ftse Mib, ha registrato un aumento dello 0,62%, attestandosi a quota 49.473 punti. I titoli del comparto tecnologico si sono distinti in avvio di giornata, in particolare Stmicroelectronics (Stm). La società ha segnato un incremento del 3,4%, un rialzo favorito dal rimbalzo dei produttori di chip, spinto dai risultati positivi comunicati da Nvidia.

I titoli in evidenza a Piazza Affari

Tra le società con le migliori performance, spicca Amplifon, salita del 2,88% dopo il collocamento del 20% del capitale.

Anche Stellantis ha evidenziato un robusto recupero, con un aumento dell'1,87%, a seguito della presentazione del suo nuovo piano industriale. In netta controtendenza, i titoli legati al settore energetico hanno mostrato una marcata debolezza, nonostante il contemporaneo rialzo del prezzo del petrolio. Nello specifico, Eni ha ceduto lo 0,6%, mentre Saipem, Terna, Tenaris e Snam hanno registrato una flessione uniforme dello 0,5% ciascuna.

Contesto di mercato e dinamiche energetiche

La seduta odierna si è svolta in un quadro di persistente incertezza sui mercati internazionali, con attenzione alle dinamiche del prezzo del petrolio. Il comparto energetico, in particolare, continua a risentire delle oscillazioni e delle tensioni da negoziati internazionali e delle aspettative su inflazione e tassi di interesse.

È da notare come, nonostante il prezzo del greggio fosse in rialzo, i principali titoli energetici quotati a Milano abbiano mostrato una performance negativa in apertura.

L'andamento complessivo dei mercati finanziari globali rimane fortemente influenzato da fattori quali le notizie macroeconomiche di rilievo e le decisioni strategiche delle principali aziende quotate. Un'attenzione particolare è rivolta alle continue evoluzioni e innovazioni che caratterizzano sia il settore tecnologico sia quello industriale, motori chiave per crescita e stabilità economica.