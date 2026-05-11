La Borsa di Milano ha concluso la seduta dell'11 maggio 2026 con un significativo rialzo, confermando un trend positivo per l'indice principale. Il Ftse Mib ha registrato un incremento dello 0,76%, attestandosi a quota 49.664 punti al termine delle contrattazioni. Una giornata che ha visto diverse società spiccare per le loro performance, mentre altre hanno subito flessioni.

Tra i titoli che hanno guidato il listino, Diasorin si è distinto con un notevole balzo del +5,5%, posizionandosi in testa. Ottime performance anche per il settore energetico e delle infrastrutture, con Eni che ha guadagnato il +3%, Prysmian in crescita del +3,19% e Saipem che ha segnato un progresso del +3,04%.

Questi risultati hanno contribuito in maniera determinante al saldo positivo complessivo di Piazza Affari.

Nonostante il rialzo generale, alcuni comparti hanno mostrato segnali di debolezza. In particolare, il settore del lusso ha registrato le performance peggiori della giornata: Moncler ha perso il 4,9% e Brunello Cucinelli ha ceduto il 3,3%. La maglia nera della seduta è però spettata ad Avio, che ha subito la flessione più rilevante con un calo del 5,69%.

Andamento settoriale e titoli in evidenza

La seduta odierna è stata caratterizzata da una particolare dinamicità in diversi settori. I titoli petroliferi hanno beneficiato di un contesto favorevole, sostenuti dall'andamento del prezzo del petrolio, con il Brent che ha superato la soglia dei 105 dollari al barile.

Questa tendenza ha avuto un impatto positivo su diverse quotate del comparto energetico.

Oltre ai titoli legati all'energia, Diasorin ha continuato a brillare, spinto dalla pubblicazione dei risultati del primo trimestre e dalla conferma delle sue previsioni (guidance). Anche STM ha mostrato un solido rialzo, beneficiando di un contesto globale favorevole per il settore dei semiconduttori, evidenziando la resilienza di alcune aziende tecnologiche.

Sul fronte opposto, il settore della difesa ha registrato cali significativi. Tra i titoli più colpiti figurano Leonardo, che ha perso il 4,2%, e Fincantieri, in ribasso del 3,1%. Queste perdite hanno contribuito a delineare un quadro misto per il mercato, con settori in forte crescita e altri in netta contrazione.

Contesto di mercato e performance complessiva dell'indice

L'avvio di settimana a Piazza Affari si è presentato inizialmente con un'incertezza diffusa, caratterizzato da una partenza debole. Tuttavia, nel corso della giornata, il mercato milanese ha saputo recuperare terreno, allineandosi con l'andamento positivo delle altre principali borse europee. Questo recupero ha permesso all'indice FTSE Mib di chiudere in territorio positivo.

Il rialzo dell'indice principale è stato trainato principalmente dai titoli petroliferi e da alcune blue chip di spicco, come la già citata Diasorin. Al contrario, i titoli del settore difesa hanno registrato le performance più negative, influenzando l'equilibrio complessivo.

La giornata si è così conclusa con un saldo positivo per l'indice principale, ma con una chiara distinzione tra i comparti che hanno mostrato maggiore forza e quelli che hanno subito le maggiori pressioni di vendita.