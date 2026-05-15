La Borsa di Milano ha concluso la seduta del 15 maggio 2026 con un calo dello 0,95%. Il listino principale di Piazza Affari ha risentito della debolezza di alcuni titoli di peso, in particolare STMicroelectronics (STM) e Bper Banca. In controtendenza rispetto all'andamento generale del mercato, il titolo Leonardo ha invece mostrato una performance positiva, distinguendosi nettamente nel panorama azionario.

Andamento dei principali titoli

Nel corso della giornata di contrattazioni, STMicroelectronics (STM) ha registrato una flessione significativa, contribuendo al clima negativo che ha caratterizzato l'intera seduta.

Anche Bper Banca ha chiuso in ribasso, influenzando l'andamento generale del mercato. Al contrario, Leonardo si è distinta con un andamento positivo, emergendo come uno dei pochi titoli in controtendenza rispetto al resto del listino milanese.

Contesto di mercato e settori in evidenza

La giornata è stata caratterizzata da una generale debolezza che ha interessato i principali indici azionari europei, con Milano che ha seguito fedelmente questa tendenza negativa. L'indice di riferimento, il FTSE MIB, ha subito le conseguenze di vendite concentrate sui titoli tecnologici e sui titoli bancari, settori che hanno mostrato le maggiori difficoltà. Il comparto della difesa, invece, ha beneficiato di acquisti selettivi, un trend chiaramente evidenziato dall'ottimo risultato registrato da Leonardo.

Profili delle aziende protagoniste

STMicroelectronics è una delle principali aziende europee nel settore dei semiconduttori, con sede a Ginevra e stabilimenti produttivi anche in Italia.

Bper Banca è uno dei maggiori gruppi bancari italiani, con una rete diffusa su tutto il territorio nazionale.

Leonardo è una società attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, con sede principale a Roma e una presenza internazionale.