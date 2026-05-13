Il prezzo del gas naturale ha concluso la giornata ad Amsterdam, il principale mercato di riferimento europeo, attestandosi a 46,5 euro al megawattora. I contratti Ttf (Title Transfer Facility) hanno registrato un andamento complessivamente poco mosso, evidenziando una variazione minima e una sostanziale stabilità rispetto alle rilevazioni precedenti.

Questa chiusura riflette una giornata caratterizzata da oscillazioni contenute, che hanno mantenuto il prezzo su livelli molto vicini a quelli della seduta antecedente. L'equilibrio di mercato ha prevalso, scongiurando bruschi movimenti e confermando la stabilità delle quotazioni energetiche.

Andamento dei contratti Ttf ad Amsterdam: minime fluttuazioni

Il Ttf di Amsterdam è il benchmark essenziale per la formazione dei prezzi del gas in Europa. Durante la giornata di riferimento, il prezzo ha segnato precisamente 46,5 euro al megawattora, risultando quasi immutabile rispetto alla chiusura precedente. L'andamento poco mosso dei contratti Ttf è stato il tratto distintivo della seduta, con fluttuazioni rimaste entro margini ristretti, suggerendo una fase di consolidamento nel mercato.

Dati di mercato: tra lievi cali e modesti rialzi

Nel dettaglio, i contratti Ttf ad Amsterdam hanno mostrato una variazione contenuta. È stato registrato un lieve calo dello 0,3%. Tuttavia, la stessa seduta ha visto anche un modesto rialzo, con il prezzo che ha segnato un aumento dello 0,56%, portandosi a 46,49 euro al megawattora.

Questi dati, seppur apparentemente contrastanti, descrivono un mercato in cui domanda e offerta si sono bilanciate, mantenendo le quotazioni su livelli simili a quelli di apertura e chiusura. La compresenza di un minimo ribasso e un leggero incremento evidenzia la volatilità contenuta e la resilienza del mercato.

Il ruolo del mercato Ttf di Amsterdam rimane cruciale per l'intero panorama energetico europeo, fornendo dati aggiornati e trasparenti sull'andamento delle quotazioni del gas e contribuendo alla chiarezza e prevedibilità del settore.