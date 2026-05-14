La Angelo Holding, il gruppo industriale guidato da Vito Pertosa, ha annunciato la cessione strategica a Siemens delle attività di segnalamento ferroviario e sicurezza dei treni della sua controllata Mer Mec. L’operazione, comunicata il 14 maggio 2026, rappresenta un passaggio significativo nel panorama delle tecnologie per la sicurezza e il controllo del traffico ferroviario in Italia. La transazione si concentra specificamente sulle competenze e le soluzioni sviluppate da Mer Mec nell'ambito dei sistemi di segnalamento e sicurezza, settori in cui l'azienda ha consolidato una riconosciuta expertise internazionale.

Dettagli dell'Accordo e Ruolo delle Aziende

Mer Mec, società che fa parte della Angelo Holding, è da tempo un attore primario nella progettazione e produzione di tecnologie avanzate per l'industria ferroviaria. La decisione di trasferire queste specifiche attività a Siemens sottolinea un'evoluzione importante nel settore, considerando il ruolo consolidato di Mer Mec come fornitore di soluzioni innovative per la sicurezza dei treni e l'efficace controllo del traffico. Dal canto suo, Siemens, colosso tedesco e leader indiscusso nel settore industriale e delle infrastrutture, rafforza ulteriormente la propria presenza e influenza nel comparto ferroviario italiano grazie a questa acquisizione.

Vito Pertosa, presidente della Angelo Holding, ha motivato la scelta di Siemens, affermando: “Abbiamo individuato in Siemens il partner ideale per la sua comprovata capacità di valorizzare appieno le competenze e le tecnologie all'avanguardia che Mer Mec ha sviluppato con successo nel corso degli anni”.

Questa dichiarazione evidenzia la fiducia riposta nella capacità di Siemens di integrare e far progredire le innovazioni acquisite.

Il Profilo della Angelo Holding

La Angelo Holding si configura come una holding industriale italiana con un portafoglio diversificato di interessi, spaziando dalla tecnologia alle infrastrutture, fino all'innovazione. Fondata e strategicamente guidata da Vito Pertosa, la holding detiene il controllo di numerose società, tra cui spicca Mer Mec, celebre per le sue soluzioni tecnologiche all'avanguardia nel campo ferroviario. La missione fondamentale della Angelo Holding è quella di stimolare la crescita e lo sviluppo di aziende innovative, ponendo un'attenzione particolare alla ricerca e all'applicazione pratica di nuove tecnologie in settori considerati strategici per l'economia italiana.

Con la finalizzazione di questa operazione, Siemens consolida in modo significativo la propria posizione nel dinamico mercato delle tecnologie ferroviarie. Parallelamente, la Angelo Holding prosegue nel suo percorso strategico di valorizzazione delle proprie partecipazioni industriali. È importante sottolineare che l'accordo non implica la cessione totale di tutte le attività di Mer Mec, ma si concentra esclusivamente sulle aree chiave del segnalamento e della sicurezza dei treni, mantenendo le altre divisioni sotto il controllo della holding.