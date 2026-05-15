Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto a Investopia Milan 2026, ha evidenziato la solidità della base industriale italiana. In un contesto globale "molto complesso", con condizioni finanziarie restrittive e flussi commerciali rallentati, l'economia italiana si è dimostrata "resiliente e solida da affrontare l'attuale incertezza".

Giorgetti ha enfatizzato la responsabilità fiscale e un approccio prudente alle finanze pubbliche quali pilastri della strategia economica, "essenziali per preservare la fiducia del mercato, la credibilità e la stabilità, e per rispondere agli shock esterni".

Il riconoscimento positivo di questa traiettoria da parte dei mercati finanziari rafforza la posizione dell'Italia come partner affidabile e prevedibile, confermando la robustezza della base industriale e dell'economia orientata all'esportazione, "risorse chiave in un contesto globale altamente competitivo".

Investopia Milan 2026: Dialogo e Opportunità Globali

L'edizione milanese di Investopia 2026, a Palazzo Mezzanotte, ha segnato il primo appuntamento globale della serie. Piattaforma degli Emirati Arabi Uniti, connette investitori a nuove opportunità e promuove il dialogo tra investitori, istituzioni e imprese. L'iniziativa è stata organizzata dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti ed EFG Consulting.

Il programma ha visto la partecipazione di numerosi esponenti istituzionali italiani e internazionali, tra cui il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, vari ministri e alti rappresentanti del governo e del parlamento italiano. La delegazione del Golfo ha incluso rappresentanti di alto livello e oltre cinquanta tra imprenditori e investitori.

Panel Tematici e Cooperazione Strategica

La manifestazione ha ospitato panel tematici su: sviluppo tecnologie dual use, impatto di geopolitica e sostenibilità sugli investimenti, economia del lusso, transizione energetica, real estate, ruolo AI nelle infrastrutture e geografia del computing. Un panel specifico ha approfondito l'asse Italia–Emirati Arabi Uniti–Africa, volto a promuovere progetti di cooperazione a sostegno del continente africano.

Tra i leader imprenditoriali italiani intervenuti figurano esponenti di ICE, Confindustria e Assolombarda. L'evento, in uno scenario internazionale di tensioni geopolitiche, ha ribadito l'importanza del dialogo e della cooperazione economica.