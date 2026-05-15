Flacks Group, l'attuale proprietario della ex Ilva, ha annunciato il 15 maggio 2026 l'avvio di un tavolo di confronto strategico. L'iniziativa coinvolgerà esperti industriali e ambientali con l'obiettivo primario di delineare il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto. Questo passo giunge in un momento cruciale per la ex Ilva, riconosciuta come uno dei poli industriali più significativi d'Italia, e mira a individuare soluzioni concrete e innovative per il suo futuro.

La decisione di istituire questo gruppo di lavoro riflette l'urgenza di affrontare le sfide attuali del sito produttivo.

Secondo quanto comunicato da Flacks Group, il tavolo vedrà la partecipazione di tecnici e specialisti con competenze specifiche sia nella produzione siderurgica sia nella tutela ambientale. L'azienda ha enfatizzato che il percorso sarà improntato a un «confronto trasparente e costruttivo», assicurando che le proposte elaborate saranno attentamente valutate per garantire la sostenibilità economica e ambientale delle future attività.

Obiettivi e metodologia del tavolo di esperti

Il tavolo di esperti promosso da Flacks Group si concentrerà sull'analisi approfondita delle criticità che attualmente affliggono lo stabilimento di Taranto. L'obiettivo è definire strategie mirate per un efficace rilancio industriale, che favorisca la ripresa produttiva tutelando al contempo la salute pubblica e l'integrità del territorio circostante.

Il gruppo di lavoro avrà il compito di proporre soluzioni innovative che rispettino pienamente le normative ambientali vigenti, bilanciando le esigenze industriali con una particolare attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale.

La scelta di coinvolgere professionisti provenienti sia dal settore industriale sia da quello ambientale è volta a garantire un approccio integrato e multidisciplinare, essenziale per affrontare la complessità della situazione. Flacks Group ha specificato che il tavolo opererà con piena indipendenza e che le sue raccomandazioni rivestiranno un ruolo fondamentale nelle decisioni strategiche future relative allo stabilimento.

Il ruolo strategico della ex Ilva e la visione di Flacks Group

La ex Ilva di Taranto rappresenta uno degli impianti siderurgici più grandi d'Europa e detiene un ruolo di primaria importanza nell'economia nazionale. Dal 2024, la gestione dello stabilimento è passata a Flacks Group, una società internazionale attiva nel settore degli investimenti e della gestione di asset industriali. L'azienda ha dichiarato la propria intenzione di promuovere una trasformazione che sappia coniugare efficacemente la competitività industriale con il rispetto per l'ambiente.

La missione di Flacks Group si basa sulla valorizzazione di imprese in difficoltà attraverso l'implementazione di strategie di rilancio e innovazione.

Questo approccio è caratterizzato da una forte enfasi sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale, principi che guideranno l'operato del gruppo anche nel contesto del rilancio della ex Ilva di Taranto.