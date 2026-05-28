Il Gruppo Sae ha completato l’acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d’azienda collegati, segnando un momento cruciale per una delle più importanti testate giornalistiche italiane. L’operazione ha portato alla creazione di una nuova struttura societaria, la sub-holding Sae Piemonte, nella quale il Gruppo Sae detiene il 51 per cento delle quote e Toto Holding il restante 49 per cento. Questa entità è stata specificamente costituita per detenere la partecipazione di maggioranza nella società La Stampa Sae, che assume ufficialmente la proprietà della storica testata.

La nuova governance della società è già definita: Massimo Briolini ricoprirà il ruolo di amministratore delegato, mentre la presidenza sarà affidata a Paolo Ceretti. La compagine azionaria si presenta solida e diversificata, includendo, oltre a Gruppo Sae e Toto Holding, anche importanti realtà come Fondazione di Sardegna, Carimonte Holding, Sportcast e Reale Mutua. Questa configurazione mira a rafforzare ulteriormente la stabilità finanziaria e il radicamento territoriale del quotidiano, elementi chiave per il suo futuro sviluppo.

La nuova struttura societaria e i vertici

La definizione della nuova compagine societaria vede il Gruppo Sae come attore principale, affiancato da Toto Holding. L’ingresso e la conferma di altri azionisti di rilievo quali Fondazione di Sardegna, Carimonte Holding, Sportcast e Reale Mutua, conferiscono alla testata una base finanziaria robusta e un forte legame con il tessuto economico e sociale del territorio.

Le nomine di Massimo Briolini come amministratore delegato e di Paolo Ceretti come presidente segnano l'inizio di una nuova fase gestionale e strategica per La Stampa, orientata all'innovazione e alla continuità del suo ruolo informativo.

Prospettive future e dialogo con i sindacati

In un recente incontro istituzionale a Torino, sono state illustrate le future direzioni strategiche della testata. La nuova compagine societaria manterrà una partecipazione di Exor di Elkann, attraverso una fondazione dedicata, e coinvolgerà attivamente forze imprenditoriali locali. Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae, ha delineato progetti di sviluppo ambiziosi, incentrati sulla comunicazione integrata, la promozione di eventi culturali e sociali e il coinvolgimento delle scuole.

Un punto fermo di questa visione è il mantenimento e il rafforzamento del radicamento nel Nord Ovest e, in particolare, nelle province piemontesi, considerate la vera forza del giornale.

Durante lo stesso incontro, i rappresentanti sindacali hanno espresso la loro attenzione e preoccupazione per il mantenimento del perimetro occupazionale e dei presidi redazionali. Questi temi saranno oggetto di successivi e più specifici confronti. La segretaria regionale Silvia Garbarino ha sottolineato l'importanza di un "lavoro di qualità, dignitoso e che guardi al futuro", ribadendo la volontà dei sindacati di essere parte attiva nei progetti che mirano a garantire tali condizioni. Il dialogo tra la nuova proprietà e le rappresentanze dei lavoratori si preannuncia costruttivo, con l'obiettivo comune di assicurare un futuro solido e sostenibile per La Stampa.