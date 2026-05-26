La Borsa di Milano ha avviato la seduta del 26 maggio 2026 in calo, con l'indice principale Ftse Mib che cede lo 0,42% e si muove attorno ai 50.000 punti. Questa flessione segue il record storico registrato nella giornata precedente. Il clima di incertezza sui mercati è influenzato dalle tensioni in Medioriente, dove gli attacchi statunitensi a siti missilistici iraniani hanno riacceso le preoccupazioni sugli sviluppi dell'accordo di pace.

Il listino milanese vede cali marcati per titoli di peso come Ferrari, Brunello Cucinelli e Moncler, mentre il comparto energetico, con Saipem in evidenza, mostra un andamento positivo.

I titoli in flessione a Piazza Affari

Sul fronte dei ribassi, spicca la performance negativa di Ferrari, che registra un tonfo del 5,5% dopo la presentazione della sua prima auto elettrica. Anche il settore della moda mostra segnali di debolezza: Brunello Cucinelli perde il 2,2% e Moncler l'1,5%. Nexi cede l'1,2%, risentendo delle prese di beneficio dopo il balzo della vigilia, legato all'annuncio dell'aumento della quota di Cdp. Tra le altre flessioni, si segnalano Generali in calo dello 0,9%, nel giorno dell'annuncio del nuovo brand Redion, e Buzzi e Stellantis, entrambe in ribasso dello 0,5%.

Energetici e utilities in controtendenza

In un contesto di mercato prevalentemente negativo, il comparto energetico e delle utilities si muove in controtendenza, beneficiando del rialzo dei prezzi di petrolio e gas.

Saipem guida i rialzi con un progresso dell'1%, seguita da Terna (+0,9%), Snam (+0,7%) e Italgas (+0,6%). Anche Amplifon si distingue positivamente, segnando un aumento dello 0,9%.

La Borsa di Milano e l'indice Ftse Mib

Piazza Affari, con sede a Milano, è il principale mercato finanziario italiano. Qui sono quotate numerose società di rilievo, tra cui molte delle aziende menzionate nell'articolo come Ferrari, Moncler, Saipem e Generali. L'indice Ftse Mib rappresenta il principale indicatore della Borsa di Milano, riflettendo l'andamento delle quaranta maggiori società italiane per capitalizzazione e liquidità.