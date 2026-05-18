Il differenziale tra i titoli di Stato italiani a dieci anni (Btp) e i Bund tedeschi ha aperto in rialzo a 81 punti base, superando i 78 punti registrati alla chiusura della seduta precedente. Questo incremento dello spread, un indicatore chiave per valutare il rischio percepito sul debito sovrano italiano rispetto a quello tedesco, segnala una fase di maggior tensione sui mercati obbligazionari. Parallelamente, il rendimento annuo del Btp decennale italiano è salito di 5,1 punti, attestandosi al 3,99%. Anche il rendimento del Bund tedesco ha guadagnato 3,1 punti, raggiungendo il 3,18%.

Questi movimenti indicano un aumento del costo per finanziarsi per l'Italia sui mercati internazionali, riflettendo le dinamiche attuali del mercato dei titoli di Stato.

Andamento dei rendimenti e aste del Tesoro

L'andamento del differenziale Btp-Bund ha mostrato una certa volatilità nelle ultime settimane. Un esempio significativo si è registrato il 29 aprile 2026, quando lo spread aveva aperto a 81,6 punti base e, nel corso della mattinata, si era ampliato fino a raggiungere 85,4 punti base. In quella stessa seduta, il rendimento del Btp decennale si era attestato vicino al 3,94%, mentre quello del Bund tedesco era al 3,05%.

Nella medesima giornata, il Tesoro italiano ha condotto un'operazione di collocamento, assegnando 9 miliardi di euro tra il nuovo BTP 2031, la riapertura del BTP 2035 e il CCTeu 2036.

Le richieste complessive per questi titoli hanno raggiunto circa 13,85 miliardi di euro. Questi dati evidenziano che, nonostante l'aumento dello spread, la domanda primaria per i titoli di Stato italiani rimane presente e robusta. Tuttavia, il mercato secondario sta richiedendo rendimenti più elevati, specialmente per le scadenze più lunghe. Questo segnale indica che il mercato dei titoli di Stato italiani, pur rimanendo finanziabile, chiede un rendimento maggiore sul tratto lungo del debito.

Significato e impatto dello spread

Il differenziale tra Btp e Bund rappresenta la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi di pari durata. Un suo aumento è interpretato dagli investitori come una maggiore percezione di rischio nei confronti dell'Italia rispetto alla Germania.

Tale scenario si traduce in un costo del debito più elevato per il Tesoro italiano, che è costretto a offrire rendimenti superiori per attrarre gli investitori. Il costante monitoraggio dello spread è quindi fondamentale per valutare la stabilità finanziaria del Paese e le sue condizioni di accesso ai mercati internazionali, soprattutto in periodi caratterizzati da incertezza economica o tensioni finanziarie. Questo indicatore fornisce una lettura immediata delle aspettative del mercato sulla solidità economica e fiscale di un paese.