Il decreto attuativo per il piano Transizione 5.0 ha finalmente ottenuto la firma del ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Questo traguardo arriva dopo cinque mesi di intense trattative e alcune tensioni emerse in Consiglio dei ministri. Il provvedimento introduce un iperammortamento fino al 180%, destinato alle aziende che investiranno nella transizione verde e digitale. L'operatività del decreto è prevista nei primi dieci giorni di giugno, con l'apertura dello sportello telematico gestito dal Gestore dei servizi energetici (Gse).

Prima dell'entrata in vigore definitiva, il decreto necessita ancora di alcuni passaggi formali essenziali: la bollinatura della Ragioneria, la firma del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, le verifiche della Corte dei conti e ulteriori adempimenti tecnici.

L'accordo è stato raggiunto grazie a due elementi chiave: l'introduzione di una quinta comunicazione obbligatoria per le imprese e, in particolare, l'esclusione dagli incentivi dei software in cloud. Quest'ultima rappresenta una modalità oggi prevalente per l'adozione di soluzioni digitali nel tessuto aziendale.

Le novità e le reazioni del settore

Le modifiche apportate al testo, inclusa la controversa esclusione dei software in cloud dagli incentivi, sono state accettate dal ministro Urso al fine di accelerare i tempi di attuazione, rispondendo così alle pressanti richieste delle imprese. Già nei mesi scorsi, il presidente Emanuele Orsini aveva sottolineato l'urgenza: “Gli imprenditori aspettano per investire: prima si fa, meglio è”.

Nonostante l'accelerazione, la soluzione adottata non ha riscosso il pieno consenso delle associazioni di categoria, che hanno espresso la necessità di un ripensamento da parte del governo.

Anitec-Assinform, l'associazione di Confindustria per l'high tech, ha definito la scelta di non sostenere i software in cloud come “difficile da comprendere dal punto di vista tecnologico e strategico”. L'associazione ha ricordato che nelle precedenti versioni del piano, i “beni immateriali 4.0” erano inclusi e avevano inciso per appena l'1% dei fondi erogati. Analogamente, Assintel-Confcommercio ha espresso forti perplessità, evidenziando come il software in cloud rappresenti oggi circa l'80% del mercato delle soluzioni tecnologiche adottate dalle imprese, operando prevalentemente su abbonamento.

Obiettivi e risorse del piano Transizione 5.0

Il piano Transizione 5.0 si inserisce nel solco delle precedenti misure di sostegno all'innovazione industriale, come l'iperammortamento, e mette a disposizione risorse per complessivi 10 miliardi di euro. Il programma è orientato a incentivare investimenti in tecnologie che favoriscano la transizione digitale ed ecologica delle imprese. L'attenzione è posta in particolare sulla riduzione dei consumi energetici e sull'adozione di processi produttivi avanzati, contribuendo così a un sviluppo sostenibile.

Il Gestore dei servizi energetici (Gse), che avrà il compito cruciale di gestire lo sportello telematico per la presentazione delle domande, è una società pubblica. La sua missione è promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la gestione degli incentivi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, elementi fondamentali per gli obiettivi del piano.