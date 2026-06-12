Stellantis, Volkswagen e Renault (60% della produzione automobilistica europea) hanno siglato e presentato al Parlamento Europeo un impegno comune per il "Made in Europe". L'iniziativa mira a sostenere il settore, data la competizione internazionale crescente e la transizione all'elettromobilità, chiedendo regole chiare e forti incentivi per la produzione nell'UE. Propone un'etichetta "Made in Europe" per i veicoli elettrici, basata su criteri verificabili: produzione, assemblaggio, R&D, trazione, celle batterie e componenti elettronici.

Proposte automotive europeo

Tra le proposte, le aziende suggeriscono un bonus regolatorio CO₂ per i veicoli elettrici prodotti in Europa. L'incentivo compenserebbe i costi aggiuntivi degli standard produttivi europei, rafforzando la competitività locale senza dazi. I risparmi da penalità CO₂ sarebbero reinvestiti nelle strutture industriali europee.

La transizione all'elettrico accentua le asimmetrie competitive, derivanti da dipendenza da filiere critiche (dominate da operatori asiatici) e pressione per l'importazione di componenti a basso costo. Stellantis e Volkswagen rimarcano l'importanza di un'azione congiunta per orientare la strategia industriale europea e garantire concorrenza equa.

Contesto istituzioni europee

La richiesta al Parlamento Europeo si inserisce in un momento di attenzione per il settore automobilistico. La Commissione Europea definirà il prossimo "Automotive Package", la roadmap industriale per il decennio elettrico. Senza adeguati meccanismi di supporto, i promotori avvertono il rischio di perdita di competitività e possibile delocalizzazione.

Il messaggio delle case automobilistiche è chiaro: il successo della mobilità elettrica in Europa dipende da un equilibrio delicato. È cruciale garantire sia l'accessibilità dei veicoli elettrici ai consumatori sia la loro produzione locale, secondo gli standard sociali e ambientali europei. L'iniziativa solleva una questione centrale: quale ruolo intende l'Europa mantenere nell'industria automobilistica futura?