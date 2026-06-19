Piazza Affari ha concluso la seduta odierna con un significativo rialzo dello 0,31%, attestandosi a 52.848 punti e confermandosi la migliore tra le principali borse europee. La giornata è stata caratterizzata da un'elevata attività di mercato, con scambi che hanno raggiunto un controvalore record superiore a 7,76 miliardi di euro.

Performance dei titoli di spicco e dei settori

Tra le società che hanno registrato le performance più brillanti, si è distinta Prysmian con un aumento del 3,69%, spinta dall’ottimismo generato dalle stime di esercizio della concorrente giapponese Fujikura.

Anche Fincantieri (+3,39%) e Saipem (+2,37%) hanno chiuso in territorio positivo. Quest’ultima ha beneficiato, in linea con Eni, del rimbalzo del prezzo del greggio, con il Wti che ha guadagnato l'1,14%, raggiungendo i 77,47 dollari al barile, a seguito di novità legate all’attraversamento dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran.

Altri titoli in crescita includono Diasorin (+2,07%), Tenaris (+1,99%), Leonardo (+1,66%) e Poste Italiane (+1,54%). Quest'ultima ha registrato un incremento all'indomani dell'approvazione assembleare dell'aumento di capitale finalizzato all'Opas su Tim (+0,56%).

Il comparto del lusso ha mostrato un andamento più eterogeneo: Brunello Cucinelli ha subito un calo del 3,55% e Moncler dell’1,75%, mentre Ferragamo ha segnato un lieve rialzo dello 0,84%.

Anche il settore bancario ha presentato un quadro misto: Intesa Sanpaolo ha guadagnato lo 0,42%, ma altre importanti istituzioni come Mediobanca (-0,3%), Mps (-0,33%), Unicredit (-0,7%), Bper (-0,58%) e Banco Bpm (-0,41%) hanno chiuso in territorio negativo.

Tra i titoli a minore capitalizzazione, si segnalano i forti rialzi di Trevi (+13,08%) e Tesmec (+7,32%). Al contrario, Gabetti (-11,97%) e Replky (-6,05%) hanno registrato le peggiori performance della giornata.

Contesto macroeconomico e scenario europeo

Sul fronte obbligazionario, il differenziale tra il BTP decennale italiano e il Bund tedesco si è attestato a 71,2 punti base. Il rendimento annuo del titolo italiano è cresciuto di 6,6 punti, raggiungendo il 3,69%, mentre quello tedesco è aumentato di 5,6 punti, al 2,98%.

Questi dati confermano una relativa stabilità nel mercato obbligazionario italiano rispetto a quello tedesco.

Il risultato positivo di Piazza Affari si inserisce in un contesto europeo favorevole, dove la Borsa di Milano aveva già raggiunto livelli record in precedenza, superando la soglia dei 51.200 punti con un rialzo del 2% il 9 giugno 2026. In quella circostanza, il mercato era stato trainato in modo significativo dal settore bancario, con forti incrementi per Intesa Sanpaolo, Unipol, Bper, Mps, Mediobanca e Generali. Anche Poste Italiane e Fineco avevano registrato rialzi notevoli, mentre le altre principali piazze europee avevano mostrato aumenti più contenuti.

Questi dati consolidano il ruolo di leadership della Borsa di Milano nel panorama finanziario europeo nel periodo recente, evidenziando sia i volumi di scambio che le performance positive dei principali indici.