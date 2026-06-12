SpaceX ha fatto il suo attesissimo debutto sul Nasdaq con il simbolo Spcx, segnando un esordio significativo nel panorama dei mercati finanziari globali. Già al suo primo giorno di contrattazioni, il titolo ha raggiunto una capitalizzazione di mercato che ha superato i 2.000 miliardi di dollari. L'azione è riuscita a trovare un prezzo di riferimento dopo oltre due ore dall'apertura degli scambi, attestandosi a 150 dollari, un valore che rappresenta un notevole incremento dell'11% rispetto al prezzo di collocamento iniziale.

Nonostante l'ottima performance, il prezzo di apertura di 150 dollari si è posizionato leggermente al di sotto del range indicativo precedentemente segnalato, che oscillava tra i 170 e i 175 dollari.

Le azioni sono state collocate nell'ambito di quella che è stata definita la più grande IPO della storia, un'operazione che ha permesso di raccogliere finora l'impressionante cifra di 75 miliardi di dollari. Il prezzo unitario di collocamento per ciascuna azione era stato fissato a 135 dollari.

Dettagli dell'operazione e andamento del titolo Spcx

L'Initial Public Offering (IPO) di SpaceX si configura come un vero e proprio record per il mercato azionario, sia per l'ingente ammontare di capitali raccolti sia per l'elevatissima valutazione raggiunta fin dal suo debutto. Il titolo Spcx ha consolidato la sua posizione con un incremento dell'11% rispetto al prezzo di collocamento, stabilizzandosi a 150 dollari.

La sua capitalizzazione di mercato, che ha superato i 2.000 miliardi di dollari, proietta SpaceX tra le società più valutate al mondo, in particolare nei settori strategici della tecnologia e dell'aerospazio.

Il Nasdaq e il ruolo cruciale delle IPO nel mercato

Il Nasdaq si conferma come una delle principali borse valori mondiali, riconosciuta per la sua specializzazione nell'ospitare aziende tecnologiche e altamente innovative. Questo ambiente offre un terreno fertile per la raccolta di capitali attraverso le IPO. Le Initial Public Offering sono meccanismi finanziari che consentono alle società di quotarsi in borsa, attrarre investitori pubblici e amplificare la loro visibilità sui mercati internazionali.

L'IPO record di SpaceX si inserisce in questo contesto dinamico, affermandosi come uno degli esordi più rilevanti degli ultimi anni e consolidando il ruolo del Nasdaq come piattaforma privilegiata per le grandi innovazioni.