Andrea Passacantando è stato ufficialmente nominato nuovo presidente del Consiglio regionale Economia e Lavoro (Crel) delle Marche. La decisione, formalizzata il 14 luglio 2026, segna un momento di significativa importanza per l'organismo di consulenza della Regione Marche, la cui funzione è cruciale per l'orientamento delle politiche economiche e lavorative del territorio. Passacantando, figura già ampiamente riconosciuta per il suo profondo impegno e la sua esperienza nel settore, assume la guida del Crel con l'obiettivo primario di rafforzare ulteriormente il ruolo strategico dell'ente nel supportare, analizzare e orientare le direttive regionali, contribuendo attivamente alla prosperità della comunità marchigiana.

Il ruolo strategico del Crel e la nomina di Passacantando

Il Consiglio regionale Economia e Lavoro (Crel) si configura come un punto di riferimento insostituibile per l'elaborazione di pareri qualificati, analisi approfondite e proposte concrete sulle principali tematiche che riguardano l'economia e l'occupazione nella Regione Marche. L'annuncio della nomina di Andrea Passacantando è stato accolto con notevole interesse e aspettativa sia dagli attori istituzionali sia dalle parti sociali rappresentative. Queste ultime, infatti, vedono nel nuovo presidente una figura autorevole e capace di consolidare e intensificare il dialogo costruttivo e proficuo tra le istituzioni regionali, il dinamico mondo delle imprese e i rappresentanti dei lavoratori.

Passacantando assume l'incarico in un periodo storicamente caratterizzato da significative sfide economiche per la regione, con una particolare e urgente attenzione rivolta alle dinamiche evolutive del mercato del lavoro e alla pressante necessità di promuovere con vigore lo sviluppo sostenibile delle imprese locali.

Obiettivi e prospettive sotto la nuova presidenza

Nel suo nuovo e prestigioso incarico, Passacantando avrà la responsabilità di coordinare con la massima efficacia e lungimiranza tutte le attività del Crel. Un compito fondamentale e prioritario sarà quello di favorire attivamente la partecipazione inclusiva e il prezioso contributo delle diverse componenti sociali ed economiche presenti sull'intero territorio marchigiano.

L'organismo, infatti, svolge una funzione consultiva di primaria importanza e di grande valore per la Giunta e il Consiglio regionale, fornendo contributi specialistici, analisi dettagliate e approfondimenti su argomenti cruciali come l'occupazione giovanile, la formazione professionale continua, le strategie di sviluppo economico a lungo termine e l'impulso costante all'innovazione tecnologica e sociale. La nomina di Passacantando si inserisce, pertanto, in una strategia più ampia, organica e lungimirante, volta al rafforzamento complessivo delle politiche regionali. L'obiettivo finale e ambizioso è quello di stimolare e sostenere concretamente la crescita economica duratura e di incrementare significativamente la competitività delle Marche nel panorama nazionale e internazionale, garantendo un futuro più prospero.