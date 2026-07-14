Fabrizio Cellino, già stimato amministratore delegato del Gruppo Cellino, è stato ufficialmente riconfermato alla presidenza di Api Torino. La nomina, avvenuta il 14 luglio 2026, ha sancito la sua leadership per il prossimo quadriennio. Il nuovo consiglio direttivo dell'associazione, eletto pochi giorni prima, il 3 e 4 luglio 2026, ha espresso un voto unanime e per acclamazione, confermando la fiducia nella sua guida. Cellino si appresta così a proseguire il suo impegno alla guida dell'importante associazione, delineando fin da subito le direttrici strategiche del suo mandato.

Fabrizio Cellino: esperienza e visione per le PMI di Api Torino

Alla guida di un gruppo industriale di rilievo, il Gruppo Cellino, attivo nella filiera della mobilità con stabilimenti dislocati non solo in Italia ma anche in Europa e in altre parti del mondo, Fabrizio Cellino porta con sé una vasta e consolidata esperienza imprenditoriale. Nel suo primo intervento dopo la riconferma, il presidente ha ribadito con fermezza la convinzione che le PMI, considerate il cuore pulsante dell'economia, necessitino di un'associazione più forte, capace di essere concretamente vicina agli imprenditori e di generare un valore tangibile e duraturo per il loro sviluppo e la loro crescita.

Tra le priorità strategiche delineate per il suo nuovo mandato, spicca in modo significativo il rafforzamento dell'azione di rappresentanza di Api Torino.

L'obiettivo primario è consolidare ulteriormente il ruolo dell'associazione come interlocutore autorevole e costruttivo nei confronti delle istituzioni. Parallelamente, Cellino si impegna a promuovere con determinazione una semplificazione burocratica efficace e concreta, ritenuta essenziale per permettere alle imprese di innovare, di attrarre nuovi investimenti e, di conseguenza, di creare nuove e preziose opportunità di lavoro sul territorio.

Obiettivi futuri: una rete di imprese connessa e un ecosistema di riferimento

Un altro pilastro fondamentale della visione di Fabrizio Cellino per il futuro di Api Torino è la costruzione di una rete di imprese sempre più connessa e dinamica. Questa iniziativa ambiziosa mira a trasformare la conoscenza reciproca e le competenze condivise tra gli associati in concrete opportunità di business, favorendo l'instaurazione di nuove collaborazioni strategiche e lo sviluppo di innovative progettualità.

L'intento è creare sinergie virtuose che possano amplificare il potenziale competitivo e la capacità di innovazione delle aziende associate.

Il presidente ha inoltre espresso la chiara intenzione di far crescere Api Torino fino a farla diventare un vero e proprio hub sociale e un ecosistema imprenditoriale di riferimento per l'intero territorio. Questo significa non solo un luogo di incontro e scambio di idee, ma un centro propulsore di innovazione, crescita e sviluppo per l'intero tessuto produttivo locale. Nelle prossime settimane, Fabrizio Cellino procederà all'indicazione dei componenti della Giunta che lo affiancheranno attivamente nella gestione quotidiana e nell'attuazione degli obiettivi prefissati per l'associazione, garantendo continuità e slancio all'azione di Api Torino.