Bitcoin è tornato a far parlare di sé. Dopo aver toccato il minimo annuo a $59.130 a giugno, la regina delle crypto ha messo a segno una settimana di recupero che l'ha riportata fino a $63.900 il 6 luglio, prima di stabilizzarsi intorno a $62.904 secondo l'analisi tecnica di oggi cryptonomist.ch.

Un rimbalzo che molti trader attendevano, ma che nasconde ancora molta fragilità.

Il film degli ultimi 7 giorni

I numeri raccontano un recupero lento ma costante. Dopo la chiusura del 30 giugno a $58.624, BTC ha chiuso a $60.024 il 1 luglio, $61.560 il 2 luglio, $62.583 il 3 luglio e $63.144 il 4 luglio, per poi ritracciare a $62.766 il 5 luglio.

Dati che arrivano dai tracker di mercato in tempo reale finnhub.io.

Il picco a $63.900 è stato innescato, secondo gli ultimi aggiornamenti di CoinMarketCap, da un rapporto sul lavoro USA più debole del previsto, che ha indebolito il dollaro e riacceso l'appetito per il rischio coinmarketcap.com. Un rialzo però definito "momentaneo" e "rapidamente invertito".

Da $111.970 a $59.130: cosa è successo

Solo a maggio Bitcoin aveva toccato un nuovo massimo storico a $111.970 dollari, per poi iniziare una correzione che a giugno è diventata un crollo. Come riporta Criptovaluta.it, i primi giorni di giugno sono stati fortemente ribassisti con il prezzo che ha registrato un nuovo minimo annuale criptovaluta.it.

Le previsioni per luglio, che indicavano un possibile recupero verso i $57.000, sono state spazzate via dalla volatilità previsionieuro.com.

Oggi il quadro tecnico, come sottolinea Cryptonomist, vede Bitcoin ancora sotto le medie storiche più rilevanti, in una zona di Extreme Fear.

I 3 fattori da guardare ora

1. Allarme sicurezza da $5 milioni

Il 6 luglio è stata sfruttata una vulnerabilità del wallet Ill Bloom su più blockchain. Il bottino: oltre 5 milioni di dollari rubati tra Bitcoin e altre reti coinmarketcap.com. Un promemoria che la sicurezza resta il tallone d'Achille.

2. Gli ETF tornano a comprare

Il segnale più positivo arriva dagli istituzionali. L'iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) è passato da $33.29 a $34.87 in soli tre giorni finnhub.io.

Mentre i piccoli investitori vendevano in panico a $59k, i fondi hanno ricominciato ad accumulare.

3. Le balene restano caute

Secondo l'analisi di BeInCrypto, la capitolazione a breve termine è avvenuta, ma per vedere un rialzo duraturo nel 2026 serve una domanda più forte. Le balene restano caute e pattern ribassisti ed EMA mettono pressione sul percorso di Bitcoin it.beincrypto.com. Stessa visione anche da Cryptopolitan, che vedeva già a fine giugno un BTC intorno ai $108.000 prima della correzione cryptopolitan.com.

Previsioni luglio 2026: i livelli chiave

• Resistenza $64.000 - $65.000: È qui che è fallito il rimbalzo di ieri. Romperlo con volumi aprirebbe la strada a $68.000 e poi $71.000.

• Supporto $59.130 - $58.500: Se perso, si rischia un'estensione a $55.000. Sotto, il sentiment crollerebbe in "panic sell".

A luglio, storicamente uno dei mesi migliori per BTC, servirà un catalizzatore macro: inflazione USA in calo o nuovi afflussi record sugli ETF.