Le principali borse dell'Asia e del Pacifico hanno concluso la settimana in rialzo, sostenute con forza dal comparto dei semiconduttori. Questo settore, che solo martedì scorso aveva penalizzato i mercati, ha ora guidato una significativa ripresa. Un fattore chiave di questo slancio è stato il successo dell'IPO della coreana Sk Hynix negli Stati Uniti, con il suo debutto sul Nasdaq.

Nello specifico, l'indice di Tokyo ha registrato un guadagno dell'1,2%, mentre la borsa di Seul ha segnato un notevole aumento del 2,52%. Taiwan è rimasta chiusa per festività, e Sidney ha chiuso con un rialzo dello 0,5%.

Tra le piazze ancora aperte, Hong Kong ha mostrato un incremento dell'1,09%, Mumbai e Singapore entrambi dello 0,83%. In controtendenza, Shanghai ha registrato un lieve calo dello 0,21%. Sul fronte occidentale, i future sull'Europa sono in rialzo, ad eccezione di quelli sulla borsa di Francoforte, mentre i future statunitensi presentano un andamento contrastato.

Performance dei titoli e dinamiche di mercato

A Tokyo, i produttori di semiconduttori hanno dominato la scena: Sumco ha visto un'impennata del 15,4%, Socionext è salita del 7% e Tokyo Electron ha guadagnato il 2,65%. A Seul, invece, Sk Hynix ha subito prese di beneficio, con una flessione del 3% dopo il forte balzo della vigilia. Il settore dei microchip rimane dunque al centro dell'attenzione degli investitori, confermando la sua influenza sui mercati azionari asiatici.

Per quanto riguarda i dati macroeconomici, non sono previste comunicazioni di rilievo, fatta eccezione per la seconda lettura dell'inflazione tedesca e francese relativa al mese di giugno. Sul fronte delle materie prime, il greggio WTI ha registrato un calo dello 0,26%, attestandosi a 71,89 dollari l'oncia, e il gas è sceso del 2% a 49,1 euro al MWh. L'oro, al contrario, ha segnato un lieve rialzo dello 0,33%, raggiungendo i 4.112,71 dollari l'oncia. Nel mercato valutario, il dollaro si è deprezzato, superando quota 1,14 sull'euro e 1,34 sulla sterlina, mentre lo yen ha guadagnato terreno, attestandosi a 161,55 sulla divisa statunitense.

Il ruolo strategico del settore semiconduttori

Il comparto dei semiconduttori in Asia ha beneficiato anche di un'elevata domanda per i titoli legati all'intelligenza artificiale e alle tecnologie avanzate.

La quotazione di Sk Hynix negli Stati Uniti ha evidenziato un interesse eccezionale, con una domanda superiore di oltre sette volte rispetto all'offerta iniziale, a testimonianza del forte appeal delle società del settore microchip tra gli investitori internazionali. Sebbene le tensioni internazionali e le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime abbiano influenzato le scelte di portafoglio, l'attenzione principale degli operatori resta focalizzata sulle performance delle società tecnologiche asiatiche.

In sintesi, il settore dei semiconduttori continua a essere un motore fondamentale per l'andamento delle borse asiatiche, con le principali piazze che hanno tratto vantaggio dal rally dei titoli legati ai microchip, in particolare in Giappone e Corea del Sud, consolidando la loro posizione di leadership tecnologica.