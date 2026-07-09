Il Gruppo BCC Iccrea, attraverso le sue Banche di Credito Cooperativo delle Marche, ha annunciato lo stanziamento di un significativo plafond di 60 milioni di euro. Questa iniziativa è specificamente dedicata alle imprese operanti nella regione Marche e si inserisce pienamente nel quadro delle opportunità offerte dalla Zona Economica Speciale (ZES) unica. Il plafond è attivo e disponibile per le BCC del Gruppo che operano nei territori interessati da questa importante misura.

Questo intervento finanziario è stato concepito con l'obiettivo primario di sostenere il tessuto produttivo locale.

Mira a facilitare l'accesso a risorse finanziarie dedicate per le imprese che operano in aree che beneficiano delle agevolazioni speciali, pensate per promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno. L'intero progetto riflette il più ampio e costante impegno del Gruppo BCC Iccrea nel supportare attivamente la crescita economica dei territori e valorizzare le opportunità dagli strumenti di politica industriale nazionale.

Il Contributo della Federazione Marchigiana delle BCC

Ennio Di Foglio, direttore della Federazione Marchigiana delle BCC, ha enfatizzato la portata di questa iniziativa. Di Foglio ha dichiarato che non si tratta soltanto di un'opportunità di accesso al credito, ma di un forte segnale dell'impegno profuso dalle BCC, volto a sostenere concretamente lo sviluppo e la crescita economico-sociale dell'imprenditoria locale.

L'attuale intervento si inserisce in un contesto di azioni più ampie, seguendo la recente sottoscrizione da parte di BCC Banca Iccrea, la capogruppo, che ha agito per conto delle BCC. Tale sottoscrizione ha riguardato la 'Linea di credito EuBlending', assicurando una provvista di 30 milioni di euro. È significativo notare che le BCC sono state le uniche banche a partecipare e aggiudicarsi questo bando, dimostrando la loro capacità e il ruolo proattivo nel panorama finanziario.

Il Gruppo BCC Iccrea: Un Profilo Dettagliato

Il Gruppo BCC Iccrea si conferma come il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, capogruppo per l'intero sistema delle Banche di Credito Cooperativo. I dati aggiornati al 30 giugno 2025 evidenziano una solida posizione nel mercato: il Gruppo serviva oltre 5,2 milioni di clienti.

Il suo attivo consolidato ammontava a circa 165 miliardi di euro, con impieghi netti che raggiungevano circa 97 miliardi di euro. La raccolta diretta si attestava a circa 139,9 miliardi di euro, a testimonianza della fiducia e della solidità finanziaria che il Gruppo continua a ispirare.