Le Borse europee hanno aperto la settimana con un andamento improntato alla cautela, registrando rialzi moderati nella mattinata del 6 luglio 2026. A metà giornata, la piazza di Londra ha mantenuto una posizione stabile, mentre i listini di Parigi e Francoforte hanno segnato un incremento dello 0,2%. Milano, da parte sua, ha chiuso in positivo dello 0,1%. Segnali incoraggianti provengono dai future su Wall Street, che si mostrano in crescita: il Nasdaq avanza dell’1% e l’S&P 500 dello 0,4%, dopo che la Borsa statunitense era rimasta chiusa nella precedente seduta di venerdì.

I mercati del Vecchio Continente risentono di una certa debolezza nel settore tecnologico. L’attenzione degli investitori è rivolta in particolare ai risultati del produttore di chip Samsung, attesi per il giorno successivo. Questi dati rappresenteranno un primo, significativo test per valutare la sostenibilità del rally dei titoli legati all’intelligenza artificiale, in vista dell’imminente avvio della stagione delle trimestrali.

A Piazza Affari, alcuni titoli hanno mostrato performance notevoli. Fincantieri ha registrato un balzo dell’11% in seguito all’annuncio di quattro acquisizioni strategiche nel settore subacqueo. Ottime prestazioni anche per Leonardo (+4,3%) e Avio (+4%), entrambe favorite dalle aspettative di un incremento della spesa militare.

Nel comparto automobilistico, Ferrari ha segnato un rialzo del 2,4% e Stellantis del 2,3%. Tra gli istituti bancari, Banco Bpm ha evidenziato un aumento dell’1,5%, mantenendosi al centro delle dinamiche di mercato dopo l’ascesa della quota di Credit Agricole nel suo capitale.

Andamento dei settori e mercati energetici

Analizzando l’andamento di altri settori, tra i titoli legati all’intelligenza artificiale, Prysmian ha avanzato del 3,4%, mentre Stm ha registrato una flessione dell’1,7%. Le utilities hanno mostrato un calo generalizzato, con Italgas a -0,9% e A2A a -0,8%. Sul fronte energetico, il prezzo del petrolio Brent si è attestato a 71,7 dollari al barile, in diminuzione dello 0,6%. I flussi attraverso lo Stretto di Hormuz sono proseguiti regolarmente, e l’Opec+ ha comunicato un aumento della produzione di 188 mila barili al giorno a partire dal mese successivo.

I titoli di Stato sono rimasti sostanzialmente stabili, con una lieve flessione dei rendimenti: il Btp italiano si è posizionato al 3,69%, e lo spread con la Germania è rimasto fermo a 77 punti base.

Contesto internazionale e dati macroeconomici

Il quadro internazionale ha visto le Borse asiatiche chiudere la seduta in leggero calo, riflettendo la cautela generale. Tokyo ha ceduto lo 0,4%, Seul lo 0,6%, Sydney lo 0,3% e Shenzhen lo 0,6%, mentre Shanghai ha registrato un modesto rialzo dello 0,2%. In Germania, un dato macroeconomico positivo ha riguardato gli ordini all’industria, che sono cresciuti dell’1,9% nel mese di maggio. Gli investitori continuano a monitorare con attenzione le dinamiche del comparto tecnologico e le potenziali conseguenze dello shock energetico, in attesa dell’avvio della stagione delle trimestrali che fornirà ulteriori indicazioni sulla sostenibilità del rally dei titoli legati all’intelligenza artificiale.