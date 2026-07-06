La Borsa di Milano ha registrato una seduta decisamente positiva, con il Ftse Mib che ha consolidato i rialzi fin dall'apertura, salendo dello 0,45%. I protagonisti principali di questa giornata sono stati i titoli legati ai settori della difesa e dell'automotive, che hanno trainato l'indice verso l'alto, contribuendo a un clima di fiducia generale a Piazza Affari.

Tra le performance più brillanti, spicca Fincantieri, che ha segnato un impressionante aumento dell'11,3%. Questo balzo è stato alimentato dalle recenti e strategiche acquisizioni nel settore subacqueo.

Ottima giornata anche per Leonardo, che ha guadagnato un solido 5%, beneficiando delle attese di un incremento della spesa militare da parte dell'Italia. A completare il quadro positivo nel comparto, anche Avio ha contribuito con un rialzo del 4,4%.

Non solo difesa, ma anche il settore automobilistico ha mostrato grande dinamismo. Ferrari ha registrato un incremento del 2,4%, mentre Stellantis ha chiuso in crescita del 2,2%, evidenziando un rinnovato interesse degli investitori per i giganti dell'automotive.

Focus sui settori: banche e tecnologia

Nel comparto bancario, Banco Bpm si è distinto con un aumento dell'1,8%. Questa performance è stata sostenuta dalla notizia che Credit Agricole ha ulteriormente rafforzato la propria posizione, portando la sua quota di partecipazione oltre il 29%.

Il settore finanziario e bancario in generale ha mostrato segnali di forza, contribuendo al clima positivo di Piazza Affari.

Al contrario, la giornata è stata meno favorevole per i titoli legati al settore tecnologico. Prysmian ha accusato una flessione del 2,4%, mentre Stm ha ceduto l'1,3%. Questa debolezza si inserisce in un contesto dove le vendite hanno interessato anche altri titoli tecnologici a livello europeo.

Contesto europeo e fattori macroeconomici

L'andamento positivo di Milano si è inserito in un quadro più ampio di crescita per le principali Borse europee. Francoforte ha chiuso in aumento del 2,1%, seguita da Londra con un +1,7% e da Milano stessa, che in una seduta precedente aveva già registrato un significativo +1,6%.

Anche Parigi e Madrid hanno mostrato solidi rialzi, rispettivamente dell'1,6% e dell'1,4%. L'unica eccezione è stata Amsterdam, che ha concluso la giornata in parità, appesantita dalle vendite nel settore dei chip.

Questo scenario favorevole è stato ulteriormente alimentato da dati positivi provenienti dal mercato del lavoro statunitense. Tali dati, al di sotto delle stime, hanno contribuito a ridurre la pressione sulla Federal Reserve riguardo a un possibile rialzo dei tassi d'interesse nel breve periodo, infondendo maggiore fiducia nei mercati.

Mercato delle materie prime

Sul fronte energetico, le materie prime hanno mostrato andamenti contrastanti. Il prezzo del petrolio ha registrato un calo dell'1,3%, attestandosi a 67,7 dollari al barile. Diversamente, il gas ha chiuso la seduta in rialzo, segnando un aumento del 3,9% e raggiungendo i 44,4 euro al Megawattora.