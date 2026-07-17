Il 17 luglio 2026, l'Assemblea annuale del Comitato Interregionale del Centro dei Giovani Imprenditori di Confindustria, riunitasi a Pescara, ha eletto Daniele Tonti come nuovo presidente. Tonti, già alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria, succede a Stefano Perazzelli, presidente del Comitato regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo, che ha guidato l'Interregionale del Centro nell'ultimo anno. Questo passaggio di consegne segna un nuovo capitolo per l'organismo che riunisce i Gruppi di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L'elezione di Tonti è stata accolta con soddisfazione, in particolare per il ritorno della presidenza in Umbria. Nel suo primo intervento ufficiale, il neo-presidente ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dalla precedente gestione. "Siamo felici del ritorno della presidenza dell’Interregionale del Centro in Umbria. Ringraziamo l’Abruzzo per l’ottimo lavoro svolto e proseguiremo nel percorso avviato in questi anni, valorizzando quanto è stato costruito e rafforzando la collaborazione tra i nostri territori", ha dichiarato Tonti, enfatizzando continuità e sinergie regionali. Il Comitato Interregionale si conferma così un'essenziale occasione di confronto e crescita per i giovani imprenditori regionali.

Le Priorità Strategiche del Nuovo Mandato

Daniele Tonti ha delineato con chiarezza le priorità del suo mandato, ponendo l'accento sul ruolo del Comitato come fucina di idee e progetti. L'organismo dovrà essere uno spazio dinamico per l'elaborazione di proposte innovative, lo scambio di esperienze e lo sviluppo di progettualità capaci di generare valore per il sistema produttivo del Centro Italia. Tonti ha evidenziato come il mondo dell'impresa sia interessato da profonde e rapide trasformazioni, dall'accelerazione dell'innovazione tecnologica alla necessità di una transizione sostenibile, fino all'imperativo di valorizzare appieno il capitale umano. Queste sfide, ha sottolineato, richiedono una visione strategica condivisa e una forte capacità di fare rete tra tutti gli attori coinvolti.

Per affrontare queste complessità, Tonti ha ribadito l'impegno a lavorare in stretta collaborazione con tutti i Gruppi regionali. "Lavoreremo con questo spirito, coinvolgendo tutti i Gruppi regionali, per rafforzare il ruolo dei Giovani Imprenditori come interlocutori autorevoli e protagonisti dello sviluppo economico e sociale dei nostri territori", ha affermato. Questa strategia mira a consolidare la rappresentatività e l'influenza dei giovani imprenditori nel dibattito economico e sociale, rendendoli attori centrali nella definizione delle politiche di sviluppo.

Il Contributo dei Gruppi Giovani Imprenditori al Territorio

I Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria rappresentano un'articolazione fondamentale dell'associazione, dedicata agli imprenditori con meno di quarant'anni.

La loro missione è promuovere attivamente iniziative di formazione continua, favorire il networking tra i membri e assicurare una rappresentanza efficace degli interessi delle nuove generazioni imprenditoriali. Ogni gruppo regionale opera in sinergia con le Confindustrie locali. La partecipazione alle attività del Comitato Interregionale del Centro è cruciale per stimolare la crescita imprenditoriale, incoraggiare la collaborazione tra le diverse realtà produttive e contribuire allo sviluppo economico e sociale dei territori del Centro Italia, creando un ambiente favorevole all'innovazione e alla competitività.