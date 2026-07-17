Daniele Tonti, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria, è il nuovo leader del Comitato Interregionale del Centro. L'elezione è avvenuta il 17 luglio 2026, durante l'Assemblea annuale del Comitato, tenutasi a Pescara, segnando un significativo passaggio di consegne dalla regione Abruzzo all'Umbria. Tonti succede a Stefano Perazzelli, presidente del Comitato regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo, che ha guidato l'organismo nell'ultimo anno.

Il Comitato Interregionale del Centro rappresenta un'importante piattaforma di confronto e collaborazione, riunendo i Gruppi Giovani Imprenditori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Questa struttura è fondamentale per promuovere sinergie e affrontare le sfide comuni che interessano il tessuto imprenditoriale del Centro Italia.

In una nota diffusa da Confindustria Umbria, Daniele Tonti ha espresso grande soddisfazione per il ritorno della presidenza nella sua regione: “Siamo felici del ritorno della presidenza dell'Interregionale del Centro in Umbria. Ringraziamo l'Abruzzo per l'ottimo lavoro svolto e proseguiremo nel percorso avviato in questi anni, valorizzando quanto è stato costruito e rafforzando la collaborazione tra i nostri territori”. Le sue parole sottolineano l'intenzione di dare continuità all'operato precedente, potenziando al contempo la rete tra le regioni coinvolte.

La Visione di Tonti per il Comitato Interregionale

Nel suo intervento, Tonti ha delineato una chiara visione per il futuro del Comitato, evidenziandone il ruolo cruciale come spazio di incontro per giovani imprenditori che condividono sfide, opportunità e obiettivi comuni. “Vogliamo renderlo sempre più uno spazio di elaborazione di proposte, di scambio di esperienze e di sviluppo di progettualità capaci di generare valore per il sistema produttivo del Centro Italia”, ha affermato. L'obiettivo è trasformare il Comitato in un motore propulsivo per l'innovazione e la crescita.

Ha inoltre posto l'accento sulle profonde trasformazioni che stanno interessando il panorama imprenditoriale contemporaneo.

Dalla rapida evoluzione dell'innovazione tecnologica alla necessità impellente della transizione sostenibile, fino alla strategica valorizzazione del capitale umano, Tonti ha sottolineato come questi cambiamenti richiedano una visione condivisa e una forte capacità di fare rete tra gli attori economici. Questa interconnessione è vista come essenziale per affrontare con successo le complessità del mercato globale.

Concludendo il suo discorso, Tonti ha ribadito l'impegno a lavorare in stretta collaborazione con tutti i Gruppi regionali. L'obiettivo è rafforzare il ruolo dei Giovani Imprenditori, posizionandoli come interlocutori autorevoli e veri protagonisti dello sviluppo economico e sociale dei territori del Centro Italia.

L'intento è quello di dare voce e concretezza alle istanze della nuova generazione imprenditoriale.

Il Contesto di Confindustria Umbria

La nomina di Daniele Tonti si inserisce nel più ampio contesto di Confindustria Umbria, l'associazione di riferimento per le imprese della regione, di cui Tonti è già presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. L'organizzazione è strutturata attraverso un Consiglio Generale e un Consiglio di Presidenza, organi che vedono la partecipazione di numerosi membri con ruoli e deleghe specifiche. Tra questi figurano il presidente, diversi vicepresidenti, delegati a progetti strategici come le start up innovative, e i presidenti delle sezioni territoriali e di categoria.

Questa complessa struttura permette a Confindustria Umbria di coordinare efficacemente attività e progetti, sia a livello regionale che interregionale, garantendo una rappresentanza capillare e un supporto costante alle imprese associate. Il ruolo di Tonti alla guida del Comitato Interregionale rafforza ulteriormente il peso e l'influenza dell'Umbria nel panorama imprenditoriale del Centro Italia.