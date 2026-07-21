Fincantieri ha siglato un contratto con la Qatar Emiri Naval Forces (QENF) per la gestione operativa del Training and Simulation Centre (TSC). La struttura, consegnata dal gruppo italiano nel 2021, è stata progettata per l'addestramento integrato del personale navale qatariota tramite sistemi avanzati di simulazione. Ciò permette a ufficiali, sottufficiali e marinai di esercitarsi in scenari tattici realistici e complessi. L'accordo triennale è stato firmato dal Capo della Logistica delle Forze Armate del Qatar e da Mauro Manzini, Direttore Vendite della Divisione Navi Militari di Fincantieri.

Il contratto prevede il supporto all'addestramento operativo degli equipaggitramite simulazione, per mantenere elevati livelli di prontezza ed efficacia operativa. Un team Fincantieri, composto da ex militari con esperienza nelle operazioni navali e gestione delle piattaforme, affiancherà la Marina del Qatar. Questo affiancamento mira a favorire il progressivo raggiungimento di autonomia nella gestione del sistema. La firma segna per Fincantieri un'evoluzione: da fornitore di piattaforme navali, il gruppo diventa un partner strategico di lungo termine per lo sviluppo delle capacità operative e la formazione del personale della Marina qatariota.

Il Training and Simulation Centre: Funzionamento e Obiettivi

Il Training and Simulation Centre, consegnato nel 2021, è un elemento chiave dell'infrastruttura della Marina del Qatar. La struttura consente l'addestramento integrato del personale tramite attività di simulazione avanzata, replicando scenari tattici complessi. L'accordo triennale impegna Fincantieri a garantire il funzionamento del centro e ad accompagnare la Marina qatariota nel trasferimento progressivo delle competenze, per incrementare l'autonomia gestionale del personale locale. Il team di Fincantieri è formato in gran parte da ex militari con conoscenza delle principali dottrine marittime e delle procedure operative.

L'Evoluzione della Collaborazione Strategica

Questa intesa per la gestione del Training and Simulation Centre si inserisce in una collaborazione già consolidata tra Fincantieri e la Marina del Qatar. Tale partnership è stata rafforzata dal programma di costruzione e consegna di sette unità navali e relativi servizi di supporto. Il nuovo contratto estende il ruolo di Fincantieri, che si configura come un partner di lungo periodo per lo sviluppo delle capacità operative, la formazione del personale e il trasferimento di know-how alla Marina qatariota. Questa evoluzione consolida la posizione del gruppo come punto di riferimento essenziale per l'accrescimento e il mantenimento delle competenze marittime in Qatar.