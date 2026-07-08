L'Agenzia del Demanio ha avviato un ambizioso piano di investimenti per oltre 5 miliardi di euro nel triennio 2022-2025, con l'obiettivo primario di rigenerare il vasto patrimonio immobiliare dello Stato. Questo progetto strategico mira a trasformare caserme, uffici, carceri, edifici storici e musei in vere e proprie leve di sviluppo per i territori e fonti di valore aggiunto per l'intera collettività.

Investimenti e risultati tangibili

Una parte significativa di questi investimenti, pari a un quinto del totale, è già stata concretizzata. Gli interventi completati hanno mostrato una crescita notevole, con un aumento del 172% rispetto al 2022, raggiungendo un valore complessivo di 242 milioni di euro.

Parallelamente, l'attenta gestione ha permesso di conseguire risparmi consistenti, quantificabili in 144 milioni di euro, grazie alla chiusura di locazioni passive. Il patrimonio gestito dall'Agenzia è imponente: oltre 45 mila immobili dello Stato, il cui valore complessivo è stimato in 63,2 miliardi di euro. Questi dati evidenziano l'ampiezza e l'importanza delle operazioni condotte.

La missione dell'Agenzia del Demanio per la valorizzazione

L'Agenzia del Demanio detiene un ruolo cruciale nella gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. La sua missione fondamentale è promuovere la rigenerazione e il riuso degli immobili statali, attraverso la realizzazione di progetti capaci di generare molteplici benefici: economici, sociali e ambientali, a favore delle comunità locali.

L'Agenzia si occupa di un portafoglio diversificato di beni, che include edifici di pregio storico, strutture militari, uffici amministrativi e aree di rilevante interesse pubblico. L'obiettivo costante è ottimizzare l'utilizzo delle risorse e contenere i costi di gestione.

Tra le sue attività principali spiccano la razionalizzazione delle locazioni, la dismissione strategica di immobili che non sono più funzionali alle esigenze dello Stato e l'impulso a nuove iniziative di valorizzazione immobiliare. Queste ultime vengono spesso attuate anche attraverso proficue collaborazioni e partenariati con enti locali e soggetti privati. L'Agenzia si configura, inoltre, come attore centrale nell'implementazione di strategie di sviluppo urbano sostenibile, contribuendo attivamente alla riqualificazione di aree urbane degradate e al recupero di edifici dismessi, restituendoli alla collettività con nuove funzioni e prospettive.