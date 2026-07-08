ReneSys Energy Co Srl ha annunciato un significativo investimento in Molise, con la realizzazione di due micro-fabbriche a Termoli, in provincia di Campobasso. Questi impianti saranno dedicati alla produzione di celle agli ioni di litio e sistemi di accumulo di energia (Energy Storage Systems). L'operazione, il cui valore complessivo supera i 144 milioni di euro, è stata sviluppata con il supporto di Pts in qualità di advisor finanziario.

Il progetto ha ottenuto l'approvazione di Invitalia nell'ambito del programma 'Contratto di Sviluppo Net Zero', assicurandosi un contributo a fondo perduto di oltre 49 milioni di euro, finanziato con risorse del Pnrr.

Questa iniziativa strategica nasce dalla joint venture tra Renesys Energy Inc., azienda statunitense specializzata nello sviluppo di batterie di nuova generazione, e Intertoll, operatore leader nel settore delle infrastrutture.

Ogni sito produttivo avrà una capacità annua di 358.000 celle, per una capacità complessiva di 343 MWh, equivalente alla realizzazione di 133 sistemi ESS da 2,6 MWh all’anno. Le due micro-fabbriche rientrano in un programma più ampio che prevede la costruzione di quattro microfactory integrate verticalmente entro il 2030, per un valore complessivo di 400 milioni di euro.

Un investimento strategico per l'occupazione e la transizione energetica

Il completamento del progetto è previsto entro il 31 dicembre 2028 e si stima porterà alla creazione di circa 800 nuovi posti di lavoro diretti, ai quali si aggiungeranno le opportunità generate dall’indotto e dallo sviluppo della filiera.

Kushil Maharaj, presidente esecutivo di Intertoll, ha espresso entusiasmo per questo passo avanti: “Siamo entusiasti di questo importante passo in avanti verso la realizzazione delle nostre ambizioni di crescita nei settori del Bess e dell’energia. Ciò sottolinea il nostro impegno a espandere il nostro business energetico e a consolidare ulteriormente la nostra crescita in Italia. Siamo grati per il supporto ricevuto da Invitalia, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Regione Molise”.

Chris Niehaus, CEO di Intertoll Renesys Energy Italy BV e presidente di ReneSys Energy Co., ha sottolineato l'importanza del sostegno ricevuto: “Il sostegno ricevuto dal Governo italiano è stato fondamentale, così come quello offerto da Invitalia e dalla Regione Molise.

Questo investimento rappresenta un grande impegno nei confronti del Paese e della regione, e non vediamo l’ora di passare alla fase successiva di questo progetto”.

Il ruolo chiave di Invitalia nel sostegno allo sviluppo

Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del Ministero dell’Economia, gioca un ruolo cruciale nel sostenere la crescita economica e la valorizzazione del territorio attraverso incentivi e strumenti finanziari. Il programma 'Contratto di Sviluppo Net Zero' è uno strumento pensato per supportare investimenti di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e ambientale, con un'attenzione particolare alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni.

Attraverso questo programma, Invitalia promuove la realizzazione di progetti strategici per l’innovazione e la competitività delle imprese italiane, utilizzando efficacemente le risorse provenienti anche dal Pnrr.