FANO – Il Comune di Fano ha stanziato due milioni di euro, provenienti dagli extrautili dell'Azienda Servizi sul Territorio (Aset), per un piano strategico volto al rilancio delle attività economiche, al sostegno delle famiglie e alla progettazione di opere infrastrutturali. Questa importante decisione è maturata al termine di un percorso di confronto che ha coinvolto organizzazioni sindacali, tavolo economico, Commissione Bilancio, maggioranza e opposizione consiliare.

Il sindaco Luca Serfilippi ha commentato la scelta: «Abbiamo trasformato un risultato economico positivo in un investimento sul futuro della città.

Non volevamo disperdere queste risorse, ma concentrarle su tre priorità precise: sostenere le famiglie in difficoltà, rafforzare il tessuto economico cittadino e progettare le opere che Fano attende da decenni. Governare significa dare risposte ai bisogni di oggi senza perdere di vista la città che vogliamo lasciare domani».

La quota più consistente, pari a 1 milione e 50 mila euro, sarà destinata al rilancio delle attività economiche, del centro storico, del turismo e della cultura. Nello specifico, 400 mila euro finanzieranno un bando per le attività commerciali del centro storico, mentre 150 mila euro saranno impiegati per l’acquisto di nuovi arredi urbani. Altri 350 mila euro supporteranno la mostra dell’Uomo Vitruviano, le iniziative autunnali e la promozione della Basilica di Vitruvio.

Un ulteriore bando da 150 mila euro sarà dedicato al turismo e alla cultura, con l'obiettivo di sostenere il commercio locale e aumentare l'attrattività cittadina.

Sostegno sociale e investimenti strategici

Per il sostegno delle famiglie e delle fasce più fragili, sono stati stanziati 400 mila euro. Questa somma comprende 120 mila euro per lo scorrimento della graduatoria del bando per il canone di locazione, 100 mila euro di contributi straordinari per le realtà che operano nel sociale, nella disabilità e nel contrasto alla povertà, oltre che per i circoli ricreativi per anziani. Previsti anche 30 mila euro per il bando sport a favore delle famiglie e delle associazioni sportive, e 150 mila euro per il potenziamento del Fattore Famiglia e dei servizi a domanda individuale.

Una misura che mira a rafforzare i servizi educativi comunali e a sviluppare nuovi interventi per caregiver e genitorialità.

Un'altra scelta significativa riguarda la progettazione delle opere strategiche, con un investimento di 550 mila euro. Questi fondi sono così ripartiti: 50 mila euro per la progettazione di Sassonia Sud, 100 mila euro per il nuovo Parco dei Passeggi, 100 mila euro per nuove piste ciclabili, 200 mila euro per il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DocFAP) del nuovo palazzetto dello sport e 100 mila euro per la progettazione della riqualificazione del lungomare.

Il sindaco Serfilippi ha concluso: «Per troppo tempo Fano ha rincorso le opportunità senza avere i progetti pronti.

Noi vogliamo cambiare metodo. Investire nella progettazione significa preparare oggi le opere che i cittadini aspettano da decenni e mettere il Comune nelle condizioni di intercettare finanziamenti regionali, nazionali ed europei. È una scelta che guarda lontano e che consentirà di trasformare idee in cantieri così da migliorare la qualità della vita nella nostra città».

L'avvio del lavoro tecnico per la predisposizione dei bandi, accompagnato dal confronto con organizzazioni sindacali e tavolo economico, è previsto dopo l’approvazione della variazione di bilancio, fissata nel Consiglio comunale del 30 luglio.