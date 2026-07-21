Fincantieri ha siglato un contratto triennale con la Qatar Emiri Naval Forces (QENF) per la gestione operativa del Training and Simulation Centre (TSC) della Marina del Qatar. Questo accordo rappresenta un'ulteriore evoluzione della collaborazione tra l'azienda italiana e le forze navali qatariote, una partnership avviata con la realizzazione e la consegna di sette unità navali e i relativi servizi di supporto.

Il Training and Simulation Centre, consegnato da Fincantieri nel 2021, è una struttura chiave progettata per l'addestramento integrato del personale navale.

Attraverso avanzati sistemi di simulazione, il centro permette a ufficiali, sottufficiali e marinai di esercitarsi in scenari tattici realistici e complessi, contribuendo al mantenimento e al rafforzamento della loro prontezza operativa.

Dettagli dell'accordo e modalità operative

L'accordo è stato sottoscritto dal Capo della Logistica delle Forze Armate del Qatar e da Mauro Manzini, Responsabile Vendite della Divisione Navi Militari di Fincantieri. L'obiettivo primario è supportare la Marina del Qatar nell'addestramento operativo dei suoi equipaggi tramite attività di simulazione avanzata. La formazione sarà condotta da un team altamente qualificato, composto prevalentemente da ex militari con vasta esperienza in operazioni navali, gestione delle piattaforme, procedure operative e dottrine marittime.

Il personale di Fincantieri guiderà la Marina del Qatar attraverso un programma di trasferimento progressivo delle competenze, mirato a garantire un'autonomia crescente nella gestione del sistema. Il centro, già un elemento cruciale dell'infrastruttura navale qatariota, vede rafforzata la sua importanza strategica grazie a questo nuovo accordo, consolidando la cooperazione strategica tra le due parti.

Il ruolo di Fincantieri nella formazione e nel supporto

Con la sottoscrizione di questo contratto, Fincantieri ridefinisce il proprio ruolo, passando da fornitore di piattaforme navali avanzate a partner strategico di lungo periodo. L'impegno si concentra sullo sviluppo delle capacità operative, sulla formazione del personale e sul trasferimento di know-how alla Marina del Qatar.

Grazie alla sua profonda esperienza nei sistemi di simulazione e nelle operazioni navali, l'azienda contribuisce attivamente a potenziare la preparazione e l'efficacia delle forze navali qatariote, supportandole nel percorso di crescita delle proprie competenze.

Il Training and Simulation Centre, operativo dal 2021, si conferma un punto di riferimento nell'addestramento integrato e nell'innovazione del settore navale. Questo accordo sottolinea la centralità della cooperazione tra Fincantieri e la Marina del Qatar per il rafforzamento delle capacità operative e la formazione avanzata del personale, proiettando la partnership verso nuovi orizzonti di sviluppo.