VARD, società norvegese controllata dal Gruppo Fincantieri e tra i principali costruttori mondiali di navi speciali, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di due navi multifunzione. Le unità sono destinate a Trinity House, l’Autorità Generale dei Fari per Inghilterra, Galles, Isole del Canale e Gibilterra. Il valore del contratto supera i 220 milioni di euro.

Assegnato tramite gara pubblica, il contratto rientra nel programma di rinnovo della flotta di Trinity House, che conta tre unità. Le nuove navi sostituiranno le THV Patricia e THV Galatea, rafforzando la capacità dell’organizzazione, garantendo servizi di ausilio alla navigazione sicuri, efficienti e affidabili, e supportando la manutenzione delle infrastrutture marittime strategiche nel Regno Unito.

Design, tecnologia e sostenibilità

Le unità si baseranno sul progetto VARD 9 601, sviluppato da Vard Marine in Canada e Vard Design in Norvegia. Concepite come piattaforme multifunzione altamente versatili, potranno svolgere manutenzione delle boe, rilievo idrografico e capacità di risposta alle emergenze, supportando Trinity House nella sua missione.

Le navi integreranno sistemi di propulsione ibridi e sistemi di accumulo dell’energia a batterie, mirati a ridurre il consumo di carburante e l’impatto ambientale. Tali sistemi consentiranno operazioni a emissioni zero in porto e maggiore efficienza in navigazione e nelle operazioni. Saranno inoltre predisposte per la conversione all’alimentazione a metanolo, riducendo ulteriormente l’impronta ambientale nel loro ciclo di vita.

Digitalizzazione e formazione

Le unità integreranno avanzate capacità digitali e robusti sistemi di cybersecurity, cruciali per la crescente resilienza informatica nel settore marittimo. Il contratto include una partnership formativa che coinvolgerà VARD, Trinity House e Vard Marine in Canada. La consegna delle due unità è prevista nel secondo e nel quarto trimestre del 2029, da un cantiere VARD in Norvegia.