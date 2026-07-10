Il Consiglio di amministrazione dell'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone ha ufficialmente deliberato l'avvio del percorso per la costituzione di una nuova società, denominata NewCo, che avrà il compito esclusivo di gestire il terminal intermodale. Questa decisione strategica è stata formalizzata durante una riunione cruciale tenutasi presso la sede dell'Interporto, alla quale hanno partecipato i principali rappresentanti dell'ente, sottolineando l'importanza dell'iniziativa per il futuro della logistica regionale.

L'obiettivo primario di questa nascente entità aziendale sarà quello di assicurare una gestione notevolmente più efficiente e altamente specializzata delle complesse attività che caratterizzano il terminal intermodale di Pordenone.

Il progetto prevede una chiara e funzionale separazione tra le tradizionali funzioni di gestione immobiliare e quelle prettamente operative, legate alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci. La NewCo, una volta pienamente operativa, assumerà la piena responsabilità della gestione operativa del terminal, mentre l'Interporto Centro Ingrosso manterrà la proprietà delle infrastrutture, garantendo così una continuità e una stabilità patrimoniale.

La Nuova Società e gli Obiettivi Strategici

Secondo quanto dettagliatamente deliberato dal Consiglio di amministrazione, la NewCo avrà il compito fondamentale di sviluppare e potenziare i servizi intermodali, puntando a migliorare significativamente l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto.

Questo approccio mirerà a rafforzare la competitività del terminal di Pordenone all'interno del più ampio sistema logistico, sia a livello regionale che nazionale. I vertici dell'Interporto hanno enfaticamente evidenziato come la creazione di questa nuova società rappresenti un passo decisivo e strategico per consolidare il ruolo dell'interporto quale nodo logistico di riferimento imprescindibile nel panorama dei trasporti.

La costituzione della NewCo si inserisce armoniosamente in un più ampio contesto di riorganizzazione e modernizzazione delle attività dell'Interporto di Pordenone. L'intento è quello di rispondere in maniera ancora più efficace e dinamica alle mutevoli esigenze del mercato e alle richieste sempre più specifiche degli operatori del settore.

È innegabile che il terminal intermodale di Pordenone rivesta un ruolo di importanza cruciale nella movimentazione delle merci, fungendo da ponte essenziale tra il Friuli Venezia Giulia e le principali direttrici di traffico, sia nazionali che internazionali.

Il Ruolo Fondamentale dell'Interporto di Pordenone

L'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone si configura come una struttura logistica all'avanguardia, che offre un'ampia gamma di servizi essenziali, dalla movimentazione allo stoccaggio, fino alla distribuzione capillare delle merci. La sua missione istituzionale è quella di promuovere l'efficienza dei flussi logistici e di supportare attivamente lo sviluppo economico del territorio circostante.

Per raggiungere questi obiettivi, l'Interporto mette a disposizione delle imprese che operano nel settore dei trasporti e della logistica infrastrutture moderne, tecnologicamente avanzate e servizi integrati di alta qualità.

La creazione della NewCo rappresenta, in questa prospettiva, un'evoluzione significativa nell'organizzazione interna dell'Interporto. L'obiettivo ambizioso è quello di rafforzare ulteriormente la sua competitività sul mercato e di accrescere la sua capacità di attrarre nuovi operatori e volumi di traffico merci. Il Consiglio di amministrazione nutre la ferma convinzione che questa iniziativa strategica possa contribuire in maniera determinante a consolidare la posizione del terminal di Pordenone come un punto di riferimento ineludibile per la logistica intermodale nel Nordest italiano, proiettandolo verso un futuro di maggiore successo e innovazione.