A Monfalcone si è tenuta la cerimonia del taglio della prima lamiera per la costruzione della nuova nave da crociera Destiny, un’imponente unità commissionata da Carnival e destinata a diventare la più grande mai realizzata in Italia. Con una stazza lorda di ben 230mila tonnellate, questa nave segna un traguardo significativo per l’industria cantieristica nazionale.

Alla cerimonia, Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, ha espresso il suo profondo apprezzamento per la solida partnership con Carnival, evidenziando il ruolo pionieristico delle due aziende.

«Sono veramente colpito, impressionato dalla forza di questa partnership. Fincantieri e Carnival hanno inventato un settore che non c’era, con il coraggio manageriale e con il coraggio imprenditoriale perché costruire una nave da 100mila tonnellate trenta anni fa sembrava quasi un’eresia», ha dichiarato Folgiero. Ha inoltre sottolineato come la nuova Destiny, con le sue 230mila tonnellate, rappresenti un’evoluzione straordinaria rispetto alla sua omonima costruita tre decenni fa, allora considerata un vero campione per l’epoca.

L'evoluzione del gigantismo navale e il ruolo di Fincantieri

La nuova Destiny incarna un notevole salto dimensionale rispetto all’unità omonima varata trent’anni prima, la quale aveva una stazza di circa 100mila tonnellate.

L'attuale progetto, con le sue 230mila tonnellate di stazza lorda, non solo evidenzia la straordinaria crescita del settore crocieristico a livello globale, ma conferma anche la posizione di Fincantieri come attore centrale e strategico nella cantieristica mondiale. Questa evoluzione dimensionale riflette la crescente domanda di esperienze crocieristiche e la capacità tecnologica e ingegneristica di realizzare navi sempre più grandi e all'avanguardia.

La partnership strategica tra Fincantieri e Carnival

La collaborazione tra Fincantieri e Carnival Corporation & plc si consolida ulteriormente grazie a un accordo che prevede la progettazione, l'ingegnerizzazione e la costruzione di un totale di tre nuove navi da crociera.

Tutte queste unità saranno alimentate a gas naturale liquefatto (GNL) e avranno ciascuna una stazza lorda di circa 230mila tonnellate, configurandosi come le più grandi mai realizzate da Fincantieri e in un cantiere italiano. Le consegne sono programmate in tappe successive, con previsioni per il 2029, il 2031 e il 2033. Questa intesa strategica rafforza la leadership di Fincantieri nel segmento crocieristico mondiale, valorizzando la combinazione vincente di tradizione, innovazione tecnologica e l'eccellenza del Made in Italy nel settore navale.