In occasione del Farnborough International Airshow, tenutosi il 21 luglio 2026 nel Regno Unito, l'amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, ha illustrato le recenti innovazioni e le direttive strategiche del gruppo. Mariani ha evidenziato che l'azienda sta attraversando una “fase complessa ma al tempo stesso ricca di opportunità”, sottolineando come i risultati conseguiti attestino la “solidità del percorso intrapreso”.

Mariani, che ha assunto la carica di amministratore delegato a maggio, ha ribadito l'importanza dell'“approccio multidominio” adottato da Leonardo, il quale “rafforza il posizionamento del gruppo e la sua capacità di rispondere alle nuove esigenze della difesa”.

Ha inoltre enfatizzato che Leonardo si fonda su “solide basi industriali e un portafoglio ordini robusto”. La priorità attuale, secondo Mariani, è “accelerare, aumentare la capacità produttiva e consolidare lo slancio necessario a sostenere la crescita del gruppo nei prossimi anni”.

Accordo strategico con l'Indonesia per i velivoli M‑346F

Durante l'Airshow di Farnborough, Leonardo ha ufficializzato la firma di un significativo contratto per la fornitura al ministero della Difesa indonesiano di dodici velivoli da combattimento multiruolo M‑346F 'Block 20', destinati a potenziare l'aeronautica militare dell'Indonesia. Il valore di tale accordo è stato stimato “non lontano da un miliardo”. Con questa intesa, l'Indonesia si afferma come il ventitreesimo Paese utilizzatore della rinomata famiglia M‑346.

Il contratto include altresì lo sviluppo in Indonesia di capacità di supporto, manutenzione, revisione e addestramento, affiancate da iniziative mirate alla formazione e alla valorizzazione delle competenze locali. Le consegne dei velivoli sono previste a partire dal 2030.

Questo accordo, che fa seguito a una lettera di intenti siglata a febbraio, introduce per la prima volta in Asia il nuovo standard ‘Block 20’, già operativo in Europa e Nord America. Il programma è destinato a contribuire in maniera sostanziale all'ammodernamento della flotta aerea del ministero della Difesa indonesiano, grazie alle avanzate tecnologie e alle elevate prestazioni dell'M‑346F. Il velivolo si configura come un sistema integrato completo per l’addestramento avanzato al volo, che combina efficacemente simulazione e voli reali, e offre capacità aggiuntive di combattimento leggero per missioni sia aria-aria che aria-superficie.

Espansione della cooperazione industriale e tecnologica

A ulteriore conferma del rafforzamento dei legami, Leonardo, in collaborazione con PT ESystem Solutions e il ministero della Difesa indonesiano, ha annunciato la sottoscrizione di una lettera di intenti per la potenziale fornitura e il supporto di elicotteri AW149, specificamente destinati alla Marina militare dell'Indonesia. L'intesa mira allo sviluppo di capacità locali nell’assistenza tecnica, nella manutenzione, nel completamento degli aeromobili e nell’addestramento, consolidando così la cooperazione industriale e tecnologica tra Leonardo e l'Indonesia.

L'integrazione dell'M‑346F nella flotta indonesiana non solo testimonia le intrinseche qualità del sistema, ma riflette anche la crescente fiducia del Paese nelle nostre capacità in diversi domini.

Il programma M‑346 vanta un notevole successo, con oltre 170.000 ore di volo accumulate e più di 170 velivoli ordinati a livello globale. Questo sistema, che costituisce il fulcro di un sistema di addestramento avanzato all’avanguardia e in continua evoluzione, è stato selezionato da 23 operatori internazionali per la formazione dei propri piloti e viene impiegato anche dall’Aeronautica Militare italiana come futuro velivolo delle celebri Frecce Tricolori.