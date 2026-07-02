La Borsa di Milano ha registrato un rialzo dello 0,36% nella seduta odierna, mostrando una ripresa dopo un avvio fiacco. A Piazza Affari, il titolo Amplifon si è distinto con un notevole incremento del 4,4%, mentre Prysmian ha subito una flessione del 2,1%. Sul fronte del debito sovrano, lo spread tra Btp e Bund si è attestato a 79 punti base, con il rendimento del decennale italiano che ha raggiunto il 3,69 per cento.

Focus sul Settore Bancario e i Principali Titoli

La giornata ha visto un'intensa attività di acquisti nel settore bancario, alimentata dall'attesa di sviluppi significativi nelle operazioni di consolidamento.

Tra le performance più rilevanti, Unicredit ha segnato un aumento dell'1%, impegnata in Germania negli ultimi giorni dell'offerta pubblica di scambio (ops) su Commerzbank. Anche Mps ha registrato un andamento positivo (+0,8%), in un contesto di mercato attento all'offerta pubblica di acquisto e scambio (opas) lanciata da Intesa Sanpaolo, che a sua volta ha chiuso in rialzo dello 0,7%. Positive anche le chiusure per Bper e Banco Bpm, entrambe con un incremento dello 0,7%.

Al di fuori del comparto bancario, si sono registrate vendite su alcuni titoli chiave: Nexi ha perso l'1,6% e Stm l'1,2%. La seduta è stata debole anche per Tenaris (-0,6%) e Ferrari (-0,5%). Il titolo Tim è rimasto pressoché invariato, con una minima variazione negativa dello 0,01%.

L'Andamento di Piazza Affari nella Seduta Precedente

La seduta odierna segue una giornata precedente in cui la Borsa di Milano aveva chiuso in calo dello 0,15%, in linea con gli altri listini europei, influenzata dalle dinamiche delle banche centrali e dalla situazione in Medio Oriente. In quella circostanza, il comparto energetico aveva subito un forte peso, con flessioni per Saipem (-3,4%), Eni (-2,6%) e Tenaris (-1,4%). Lo spread tra Btp e Bund aveva archiviato la seduta a 78 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,66%.

La giornata precedente aveva visto una decisa flessione anche per Stm (-3,3%), Prysmian (-2%) e Campari (-1,7%). Vendite diffuse avevano interessato il settore delle utility, con Snam in calo del 2%, A2a dell'1,6%, e Italgas ed Enel dello 0,9%.

Il comparto finanziario aveva mostrato un andamento contrastato: in calo Generali (-0,7%) e Bper (-0,5%), mentre Banco Bpm e Mps si erano mosse poco, rispettivamente con -0,07% e +0,07%. Risultati positivi per Intesa Sanpaolo (+0,1%), Unicredit (+0,5%) e Unipol (+3,9%).

Tra i titoli più dinamici, Nexi aveva corso con un +6,4%. Bene anche Amplifon (+4%), Leonardo (+3,9%), Stellantis (+3,3%) e Tim (+2,2%). Fuori dal listino principale, Rai Way era scivolata del 5,1% per il mancato accordo sulle torri con Ei Towers. Il titolo Mfe aveva mostrato un andamento contrastato, con le azioni di tipo A deboli (-0,14%) e altre azioni di tipo A in rialzo dell'1,2%. Orsero aveva corso del 4% grazie all'ingresso negli Stati Uniti.

Questi movimenti confermano la volatilità e la dinamicità del mercato milanese, con particolare attenzione rivolta ai settori bancario ed energetico e alle principali operazioni di consolidamento in corso, che continuano a influenzare le performance dei titoli.