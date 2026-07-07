Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha emesso un francobollo per celebrare la storia industriale di Danieli Officine Meccaniche spa, azienda con sede a Buttrio, in provincia di Udine. L'emissione si inserisce nella serie tematica 'Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy', riconoscendo il lungo percorso del Gruppo Danieli, le cui origini risalgono al 1914, come simbolo della tradizione siderurgica italiana.

La vignetta del francobollo offre una reinterpretazione artistica di una fotografia che ritrae un tecnico Danieli al lavoro sul cristallizzatore ottagonale Mida, una lingottiera a otto lati essenziale per la colata continua dell’acciaio.

Elementi informatici affiancano la scena, evidenziando il dialogo tra manifattura, tecnologia e digitalizzazione. Lo sfondo, caratterizzato da tonalità rosa metallizzato e riflessi satinati, evoca l'acciaio, materiale cardine dell'identità industriale Danieli. Il logo aziendale è posizionato in alto a destra.

L'emissione e le dichiarazioni ufficiali

Il francobollo, emesso il 7 luglio 2026, fa parte di una tiratura di 170.010 esemplari. Il bozzetto, curato da Danieli & C. spa, è stato ottimizzato dal Centro filatelico dell’Officina Carte valori e produzioni tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato l'importanza di queste emissioni: “Con queste emissioni riconosciamo imprese che rappresentano la qualità, la capacità manifatturiera e la forza del Made in Italy nel mondo.

Storie industriali diverse, ma unite da un tratto comune: il legame con il territorio, la continuità della tradizione e la capacità di innovare”.

Giacomo Mareschi Danieli, amministratore delegato del Gruppo Danieli, ha espresso il proprio orgoglio: “Questo francobollo ci onora perché racconta una storia costruita nel tempo, con il lavoro di molte generazioni di persone. Danieli è cresciuta a Buttrio portando nel mondo una cultura industriale fatta di officina, ingegneria, competenza e attenzione al futuro. L’acciaio è cambiato e continuerà a cambiare: la nostra responsabilità è contribuire a renderlo più efficiente, sostenibile e competitivo, restando fedeli a quella che per Danieli è sempre stata l’arte dell’acciaio”.

La serie filatelica: Danieli e altre eccellenze

La serie tematica 'Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy' non celebra solo Danieli. Il 7 luglio 2026, il Mimit ha infatti dedicato un francobollo anche ad Amplifon, un'altra realtà italiana di spicco. Fondata a Milano nel 1950, Amplifon è oggi un punto di riferimento internazionale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito. Il francobollo a lei dedicato, stampato in oltre 170.000 esemplari, raffigura il profilo di una donna con l’orecchio in primo piano, simbolo del valore dell’udito nella vita quotidiana.

L'obiettivo di questa iniziativa filatelica è raccontare l'identità industriale della nazione, consegnando alla memoria collettiva le eccellenze italiane che, grazie a innovazione, tradizione e un forte legame con il territorio, hanno contribuito in modo significativo alla crescita del Paese.