La Regione Piemonte ha finalizzato il finanziamento del bando ‘Piemonte per i Giovani’, destinando un ulteriore stanziamento di 1,4 milioni di euro. Questo intervento cruciale ha permesso di coprire interamente i 22 progetti che in precedenza erano rimasti in attesa di fondi, portando la copertura complessiva del bando a superare i 4,6 milioni di euro. Tale completamento assicura che tutte le iniziative ritenute ammissibili possano ora trasformarsi in concrete opportunità per i giovani del territorio, un impegno mantenuto che rafforza le politiche regionali a favore delle nuove generazioni.

Progetti finanziati: una distribuzione capillare sul territorio piemontese

I fondi stanziati sono stati distribuiti in modo capillare, interessando ben sette province piemontesi. Nel dettaglio, due progetti beneficeranno le comunità di Biella e Pettinengo. La provincia di Cuneo vede sei iniziative finanziate, coinvolgendo i comuni di Dogliani, l'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, Borgo San Dalmazzo, Bergolo, Mondovì e Busca. Anche il Torinese riceve un significativo supporto con sei progetti selezionati nei comuni di Rivoli, Santena, Lanzo, Gassino, Chivasso e Rivalta. Nel Novarese, i beneficiari includono Cameri, Casalino e Ghemme. Un progetto è stato assegnato alla provincia di Asti, specificamente a Canelli.

Nell’Alessandrino, i fondi sono stati destinati a Casale Monferrato, Felizzano e Novi Ligure. Infine, la provincia di Vercelli vedrà la realizzazione di progetti a Gattinara e nell'Unione Montana Valsesia. Questa estesa distribuzione testimonia la volontà di raggiungere diverse realtà locali, promuovendo lo sviluppo giovanile in ogni angolo della regione.

L'impegno per le nuove generazioni: le dichiarazioni dell'assessora Chiarelli

L'assessora alle Politiche giovanili, Marina Chiarelli, ha evidenziato la visione strategica dietro a questi investimenti. "Investire sui giovani", ha affermato, "significa investire sul futuro del Piemonte. Con lo scorrimento della graduatoria, manteniamo un impegno fondamentale, consentendo a tutti i progetti finanziabili di trasformarsi in opportunità reali per migliaia di ragazze e ragazzi".

L'assessora ha inoltre ribadito la convinzione che "le politiche giovanili debbano offrire strumenti, spazi e occasioni per valorizzare talenti, competenze e capacità, favorendo il protagonismo delle nuove generazioni e rafforzando il legame tra i giovani e le comunità locali". Queste parole sottolineano la centralità dei giovani nell'agenda politica regionale e l'intenzione di costruire un futuro più solido e partecipato.

Il bando ‘Piemonte per i Giovani’ si conferma così uno strumento essenziale e concreto di sostegno alle politiche giovanili regionali. Il suo impatto si estende direttamente su numerosi territori e comunità, contribuendo a creare un ambiente più favorevole alla crescita e all'empowerment delle nuove generazioni in tutto il Piemonte.