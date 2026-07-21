La Borsa di Milano ha concluso la seduta del 21 luglio 2026 con un significativo rialzo, interrompendo una serie di quattro giornate negative. L'indice principale, il Ftse Mib, ha registrato un incremento dello 0,81%, raggiungendo quota 52.285 punti. La performance positiva è stata trainata in modo decisivo dai titoli tecnologici e del comparto della difesa. In particolare, Stmicroelectronics (Stm) e Prysmian si sono distinte come le migliori della giornata, con rialzi rispettivamente del +4,34% e del +4,32%, evidenziando un rinnovato interesse degli investitori verso questi settori.

Nel dettaglio, tra i titoli del settore della difesa, Leonardo ha mostrato un solido progresso dell'1,5%, contribuendo al sentiment positivo del comparto. Anche il settore bancario ha registrato una giornata favorevole, con Fineco in crescita dell'1,96%, Unicredit dell'1,87% e Banco Bpm dell'1,35%, a testimonianza di una diffusa fiducia nel comparto creditizio. Tuttavia, non tutti i titoli hanno seguito il trend rialzista. Sul fronte opposto del listino, Diasorin ha subito un brusco calo del 3,96%, posizionandosi tra le peggiori performance della giornata. Seguono a ruota Inwit, che ha ceduto il 2,58%, Amplifon con un decremento del 2,27%, e Moncler, in flessione dell'1,72%, quest'ultima in attesa della pubblicazione dei dati trimestrali che potrebbero influenzare le prossime quotazioni.

I Protagonisti della Seduta a Piazza Affari

L'analisi più approfondita della giornata borsistica milanese rivela che il successo di Stm e Prysmian è stato strettamente legato all'andamento robusto del settore tecnologico. Gli acquisti sui chip, in particolare, hanno fornito un impulso significativo, alimentati anche dalla crescente fiducia nelle prospettive di sviluppo dell'intelligenza artificiale, un tema che continua a catalizzare l'attenzione degli investitori. Il comparto della difesa ha mantenuto un ruolo di primo piano, con Leonardo che ha saputo capitalizzare l'interesse del mercato. Parallelamente, il dinamismo del settore bancario è stato confermato dalle buone performance di Fineco, Unicredit e Banco Bpm, che hanno contribuito a consolidare il rialzo complessivo.

Tuttavia, la seduta ha riservato anche delle battute d'arresto per alcuni titoli: Diasorin e Inwit hanno registrato le perdite più consistenti, mentre Amplifon e Moncler hanno anch'esse chiuso in territorio negativo, riflettendo dinamiche settoriali o attese specifiche.

Panorama Europeo e Mercati Internazionali

La performance positiva di Piazza Affari si è inserita in un contesto più ampio di ottimismo che ha pervaso le principali Borse europee. Anche gli altri listini del Vecchio Continente hanno beneficiato del rinnovato interesse per i titoli tecnologici e della ripresa di Wall Street. A New York, il Nasdaq ha registrato un notevole guadagno dell'1,8%, segnando una chiara inversione di tendenza dopo il recente periodo di vendite che aveva colpito in modo particolare il comparto dei semiconduttori.

Nel settore della difesa europea, oltre ai titoli italiani, si sono distinti anche Avio, con un incremento dello 0,99%, e Fincantieri, che ha chiuso in rialzo dell'1,06%, a conferma di un trend settoriale robusto. La giornata ha rappresentato un momento cruciale per il Ftse Mib, che con questo rialzo ha posto fine a una serie di quattro sedute consecutive in negativo, consolidando il buon momento per i settori tecnologico e bancario, che si confermano pilastri della ripresa del mercato.