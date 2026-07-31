La Giunta regionale del Piemonte ha ufficialmente approvato il disegno di legge che definisce l'assestamento del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Questa importante manovra finanziaria prevede una variazione complessiva di 208 milioni di euro, risorse che saranno indirizzate verso diversi e cruciali settori di intervento sul territorio regionale, come annunciato il 31 luglio 2026.

Dettagli della variazione di bilancio

Il disegno di legge presentato dettaglia come questa significativa variazione di bilancio sia stata concepita per sostenere e potenziare numerosi ambiti di spesa.

Tra le priorità individuate figurano il potenziamento dei servizi sanitari, un rafforzamento delle politiche sociali, un concreto supporto alle attività produttive locali e interventi mirati per garantire la sicurezza del territorio piemontese. La stessa Giunta regionale ha evidenziato che l'attuazione di questa manovra è stata resa possibile grazie a una gestione attenta e oculata delle risorse disponibili, unitamente a un incremento delle entrate rispetto alle stime iniziali.

Il presidente della Regione Piemonte ha commentato l'approvazione, sottolineando che «l'assestamento rappresenta uno strumento fondamentale per rispondere in maniera efficace alle esigenze emergenti della comunità e per assicurare la continuità e la qualità dei servizi essenziali offerti ai cittadini».

Il percorso legislativo prevede ora che il provvedimento venga esaminato e votato dal Consiglio regionale per la sua approvazione definitiva, passaggio cruciale per la sua piena operatività.

Il bilancio di previsione regionale: un meccanismo di flessibilità

Il bilancio di previsione costituisce lo strumento programmatico essenziale attraverso cui la Regione Piemonte pianifica e gestisce con lungimiranza le proprie risorse finanziarie su un orizzonte di medio termine. L'assestamento di bilancio, in particolare, permette all'amministrazione regionale di adeguare le stime iniziali di entrata e di spesa alle effettive necessità che si manifestano nel corso dell'esercizio finanziario. Questo meccanismo garantisce una maggiore flessibilità e capacità di reazione nell'allocazione delle risorse, rendendo la gestione più dinamica e rispondente al contesto.

Grazie all'assestamento, la Regione è in grado di intervenire con tempestività e precisione su settori considerati di primaria importanza. Tra questi, come già menzionato, spiccano la sanità, il sociale e la sicurezza, ambiti vitali per il benessere della collettività piemontese. La variazione di 208 milioni di euro, destinata a coprire il periodo 2026-2028, si configura come una delle più significative operazioni finanziarie intraprese dalla Regione Piemonte nell'arco del triennio, a testimonianza dell'impegno nel supportare lo sviluppo e la stabilità del territorio.