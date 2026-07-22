Le PMI della Sicilia si sono affermate nella top 5 delle regioni italiane più performanti su Amazon. Il report Amazon sull’impatto delle PMI rivela per la regione oltre 200 milioni di euro di vendite e più di 5 milioni di prodotti spediti, con una produttività per impresa comparabile a quella del Nord.

Con Sicilia, Campania e Puglia, tre regioni del Sud figurano tra le prime cinque a livello nazionale. Le oltre 1.000 PMI siciliane, pur simili al Piemonte per numero di partner, spediscono quasi il 20% in più di prodotti e generano il 26% in più di vendite, a riprova di maggiore produttività.

Le vendite all’estero tramite Amazon ammontano a circa 50 milioni di euro, dimostrando come il digitale sia un canale privilegiato per superare le barriere geografiche e raggiungere clienti globali.

Modello imprenditoriale e successi

Ogni PMI siciliana su Amazon vende in media oltre 5.000 prodotti all’anno, un modello imprenditoriale solido che genera valore digitale. Un caso esemplare è Sciara-La Terra del pistacchio di Bronte (Catania), su Amazon dal maggio 2020. Corrado Emmolo, responsabile aziendale, ha evidenziato come l’e-commerce e la vetrina Made in Italy abbiano permesso di raggiungere italiani all’estero e di soddisfare la forte domanda per prodotti come granella, croccantino o la crema 100% pistacchio, la più venduta anche negli Stati Uniti.

Il Sud Italia nel panorama e-commerce

Le PMI del Sud e delle Isole hanno generato oltre il 40% delle vendite italiane su Amazon nel 2025 (43% dei prodotti spediti, oltre 50 milioni), superando Nord e Centro. La Campania spicca come la regione di maggiore successo, unica a superare il miliardo di euro di vendite e a generare quasi il 25% delle vendite totali delle PMI italiane. Da giugno 2026, Amazon offre un incentivo per le nuove PMI del Sud: un credito sulle commissioni fino a 500 euro per chi aderisce alla vetrina Made in Italy, valido anche per la Sicilia.

Questi dati sottolineano il ruolo crescente delle PMI siciliane e meridionali nell’economia digitale italiana, supportato da programmi e strumenti per e-commerce e internazionalizzazione.