Il Comune di Napoli ha raggiunto un traguardo significativo nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), completando oltre il 90 per cento dei progetti previsti. Questo risultato, come annunciato dal sindaco di Napoli e presidente nazionale dell'Anci, Gaetano Manfredi, si posiziona nettamente al di sopra della media nazionale. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione dell'evento "Italia Innovativa", organizzato da ANSA nel capoluogo campano, dove Manfredi ha evidenziato la straordinaria performance delle amministrazioni comunali italiane.

Eccellente performance di Napoli nel PNRR

Durante l'intervista, il sindaco Manfredi ha espresso grande soddisfazione per i progressi compiuti. “Come Comune di Napoli abbiamo raggiunto un risultato molto positivo, abbiamo una percentuale di completamento dei progetti superiore al 90 per cento”, ha affermato. Ha poi proseguito, sottolineando l'importanza di questo dato: “Abbiamo un ottimo risultato – siamo a una percentuale di completamento superiore alla media nazionale e ciò a testimonianza anche della grande performance dei Comuni rispetto ai quali all’inizio c’era un certo scetticismo sul fatto che riuscissero a portare a termine un piano di investimenti così complesso e veloce nei tempi di realizzazione e invece i fatti dimostrano che i Comuni sono capaci di farlo e senza distinzioni tra Nord e Sud, con dati omogenei”.

Questa affermazione rafforza la percezione di un'efficace gestione a livello locale, capace di superare le aspettative iniziali.

Il ruolo cruciale dei Comuni e del Mezzogiorno

A livello nazionale, le amministrazioni comunali hanno dimostrato un impegno eccezionale nel portare avanti gli obiettivi del PNRR. Oltre il 90 per cento dei progetti affidati ai Comuni italiani è stato completato o si trova in fase avanzata di realizzazione. Un dato economico significativo evidenzia questa capacità: la spesa dei Comuni, in termini di pagamenti, è passata da poco più di 8 miliardi di euro nel 2017 a oltre 22 miliardi di euro nel 2025. Manfredi ha inoltre posto l'accento sulla performance particolarmente positiva dei Comuni del Sud, che non solo hanno mantenuto una perfetta aderenza alla media nazionale, ma in diversi casi l'hanno addirittura superata.

Tutti gli obiettivi di responsabilità diretta dei Comuni sono stati raggiunti con successo fino ad oggi. Questo risultato è considerato estremamente positivo e smentisce i timori iniziali, confermando che la capacità amministrativa del Mezzogiorno è pienamente in linea con quella del resto del Paese.