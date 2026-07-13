Un significativo cambiamento nell'assetto di governance di Coop Alleanza 3.0 è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 9 luglio 2026, segnando la fine della doppia vicepresidenza. In questo nuovo assetto, Francesca Durighel è stata nominata vicepresidente vicaria. La riorganizzazione segue il passaggio di Andrea Volta, che ha ricoperto la carica di vicepresidente dal 2019, alla Presidenza di CO.IND, cooperativa leader nel settore della torrefazione e nel private label.

Francesca Durighel, 43 anni, è parte di Coop Alleanza 3.0 dal 2022.

Con la sua nuova nomina, vede rafforzate le deleghe già in suo possesso, che includono la sostenibilità e le partnership ESG, lo sviluppo delle attività di rappresentanza istituzionale e la gestione dei rapporti con le associazioni del Movimento Cooperativo, le società finanziarie territoriali, il mondo associativo e il terzo settore. A queste responsabilità si aggiungono ora la gestione operativa delle politiche sociali, lo sviluppo del rapporto di scambio mutualistico, il presidio della compagine sociale e il monitoraggio costante dell’andamento della base sociale sui territori.

La visione della nuova vicepresidente vicaria

Commentando la sua nomina, Francesca Durighel ha espresso una chiara visione: “Credo in una cooperazione che apre, immagina e costruisce.

È così che vorrei il futuro della nostra Cooperativa: partecipato, equo, attento alle persone e ai territori che abita”. Ha inoltre sottolineato le sfide future: “Ci aspettano grandi sfide per costruire, con responsabilità e visione, il futuro che immaginiamo in un contesto come quello attuale in cui efficienza, rapidità di esecuzione e lungimiranza devono essere centrali insieme al benessere dei soci e delle comunità”.

La ridefinizione della governance mira a potenziare l’efficacia operativa della cooperativa, con un’attenzione ancora maggiore alle politiche sociali e a un più profondo coinvolgimento della base sociale nei territori. L’ufficio di presidenza di Coop Alleanza 3.0 si completa con la figura del presidente Domenico Trombone.

Coop Alleanza 3.0 e il profilo di Francesca Durighel

Coop Alleanza 3.0 si conferma una delle principali cooperative della Grande distribuzione organizzata in Italia, aderente a Legacoop. La cooperativa opera su un vasto territorio nazionale, impegnandosi attivamente nella promozione del benessere delle comunità e dei propri soci attraverso iniziative di sostenibilità, sviluppo locale e una costante attenzione alle esigenze specifiche dei territori.

Il profilo di Francesca Durighel, nata il 25 dicembre 1983 a Castelfranco Veneto, è caratterizzato da una solida formazione accademica, con lauree in Filosofia e in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Ha maturato una significativa esperienza nello sviluppo di comunità, nella gestione di enti formativi e sociali e nella valorizzazione delle risorse umane.

È stata attiva nella Commissione Etica di Coop Alleanza 3.0 e in associazioni come Anpi. In una precedente dichiarazione, la vicepresidente vicaria aveva già evidenziato il suo impegno: “È per me un onore assumere questo incarico e metterò a disposizione competenze, ascolto e impegno per contribuire alla crescita della nostra cooperativa che ha al centro del suo agire le socie, i soci, i territori e la costruzione del benessere delle comunità”.