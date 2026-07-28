Il prezzo del gas naturale ha registrato un'apertura in calo alla Borsa di Amsterdam, il principale mercato di riferimento europeo, nella giornata del 28 luglio 2026. La quotazione iniziale al Title Transfer Facility (Ttf) di Amsterdam si è attestata a 57,57 euro al megawattora, segnando una diminuzione rispetto al valore di chiusura della seduta precedente.

Andamento delle quotazioni nel mercato europeo

La seduta di apertura del mercato del gas naturale ha evidenziato una flessione dei prezzi rispetto ai livelli registrati nella giornata precedente.

Il Ttf di Amsterdam si conferma come il punto di riferimento primario per la formazione del prezzo del gas in Europa. La quotazione di 57,57 euro al megawattora indica una tendenza al ribasso, sebbene il mercato rimanga costantemente influenzato da fattori internazionali e dalle dinamiche della domanda stagionale.

Il ruolo strategico del Ttf di Amsterdam

Il Title Transfer Facility (Ttf) di Amsterdam è riconosciuto come uno dei maggiori hub europei per la negoziazione del gas naturale. Questo mercato svolge una funzione cruciale nella determinazione dei prezzi per i Paesi dell'Unione Europea, garantendo elevati livelli di trasparenza e liquidità agli operatori del settore. La quotazione giornaliera stabilita al Ttf è ampiamente utilizzata come parametro di riferimento essenziale per la stipula di contratti e per le forniture di gas in tutto il continente europeo.