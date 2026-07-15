Il 7 luglio 2026, il vicepresidente della Regione Puglia, Di Sciascio, ha formalmente inviato una lettera al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. La missiva, sottoscritta congiuntamente anche dalla Regione Campania, ha l'obiettivo di sollecitare un confronto urgente e approfondito sul futuro della divisione Aerostrutture di Leonardo e, in particolare, dei suoi siti produttivi situati nei territori delle due regioni. Questa iniziativa congiunta sottolinea la pressante necessità di un dialogo immediato tra le istituzioni governative, le amministrazioni regionali e la dirigenza aziendale per delineare le prospettive della divisione e, soprattutto, per garantire la continuità produttiva e occupazionale nelle aree interessate.

Nella comunicazione indirizzata al ministro Urso, il vicepresidente Di Sciascio e i rappresentanti della Regione Campania hanno voluto rimarcare l'importanza strategica che la divisione Leonardo Aerostrutture detiene per l'intero tessuto industriale e occupazionale sia della Puglia che della Campania. La lettera, in un passaggio chiave, ribadisce con forza: "Serve subito un confronto per garantire il futuro della divisione e dei siti produttivi". Questa presa di posizione nasce da un crescente e condiviso interesse istituzionale volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla valorizzazione delle competenze industriali altamente specializzate, presenti da anni nei poli produttivi di Leonardo in queste due regioni meridionali.

Un tavolo di confronto per la tutela e lo sviluppo

L'azione intrapresa con l'invio della lettera al ministro Adolfo Urso mira concretamente a promuovere l'istituzione di un tavolo di confronto che veda la partecipazione attiva del Governo, delle Regioni coinvolte e dell'azienda. L'obiettivo primario è quello di individuare e definire soluzioni condivise e sostenibili, essenziali per la tutela dei lavoratori e per la parallela valorizzazione delle attività produttive. La divisione Leonardo Aerostrutture si configura come uno dei principali asset industriali nel panorama del settore aerospaziale italiano, con impianti produttivi strategicamente posizionati in Puglia e Campania. Le amministrazioni regionali chiedono con fermezza che sia assicurata la continuità operativa di questi siti e che vengano implementate politiche industriali adeguate, capaci di sostenere l'innovazione e rafforzare la competitività dell'intero comparto a livello nazionale e internazionale.

Leonardo Aerostrutture: un pilastro dell'industria italiana

La divisione Leonardo Aerostrutture costituisce una componente fondamentale del gruppo Leonardo, una delle maggiori e più prestigiose aziende italiane operanti nei settori dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza. Questa divisione è specializzata nella progettazione, nella produzione e nell'assemblaggio di componenti strutturali destinati a velivoli sia civili che militari. I suoi siti produttivi sono strategicamente distribuiti su diverse regioni italiane, con una significativa presenza in Puglia e Campania, dove impiegano migliaia di lavoratori altamente specializzati. Il gruppo Leonardo, attraverso le sue molteplici divisioni, opera su scala globale ed è costantemente impegnato nello sviluppo di tecnologie avanzate, consolidando il suo ruolo di leader nel settore aerospaziale.