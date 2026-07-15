Il prossimo 20 luglio 2026, alle ore 11, la sede della Camera di Commercio Venezia Giulia a Trieste sarà teatro di un importante incontro dedicato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur. L'evento, intitolato "Focus Sense of Italy", è promosso dalla Camera di Commercio Venezia Giulia (Cciaa Vg) e vede ANSA come media partner. L'obiettivo principale è analizzare le concrete opportunità economiche che derivano da tale accordo, ponendo al contempo un'attenzione cruciale sulle misure di tutela contro il fenomeno dell'Italian sounding, ovvero l'imitazione delle rinomate produzioni italiane.

Accordo Ue-Mercosur: opportunità e salvaguardia del Made in Italy

Durante la giornata di confronto, verranno approfonditi molteplici aspetti legati all'intesa Ue-Mercosur. Tra i temi centrali figurano la riduzione dei dazi, fondamentale per l'accesso ai mercati, e la tutela delle produzioni agroalimentari italiane di qualità, con un focus specifico sulla protezione delle indicazioni geografiche Dop e Igp. La Camera di Commercio Venezia Giulia evidenzia come l'accordo rappresenti un equilibrio delicato tra le potenziali opportunità economiche e le indispensabili garanzie in ambito ambientale, sociale e per la salvaguardia dei sistemi produttivi coinvolti.

La discussione si concentrerà anche sull'importanza strategica di difendere il Made in Italy dalle imitazioni, in particolare nel settore agroalimentare, e sul ruolo cruciale delle istituzioni nel garantire la reciprocità degli impegni assunti.

La partecipazione di enti di controllo e tutela, come l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi e il Reparto Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, sottolinea la rilevanza attribuita alla protezione delle eccellenze italiane.

Panel di esperti e istituzioni a confronto

L'incontro vedrà la partecipazione di un qualificato parterre di rappresentanti istituzionali ed esperti del settore. Interverranno Antonio Paoletti, presidente della Cciaa Vg; Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste; Sergio Emidio Bini, assessore alle Attività produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia; Michele Esposito, responsabile di ANSA Bruxelles; Roberto Corciulo, presidente di Ic&Partners Spa; Paolo Garzotti, della Commissione europea‑DG Trade; Riccardo Illy, imprenditore e presidente del Polo del Gusto; Agostino Giannino, responsabile per il Friuli Venezia Giulia dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; Omar Zidarich, presidente del Gruppo italiano torrefattori caffè; il tenente colonnello Giovanni De Nuzzo, comandante del Reparto carabinieri per la Tutela agroalimentare di Parma; il colonnello Michele Vidoni, comandante del Nucleo di polizia economico‑finanziaria di Trieste della Guardia di Finanza; e Franco Letrari, direttore interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che contribuirà in collegamento.

La Camera di Commercio Venezia Giulia, in qualità di ente pubblico economico, si impegna a rappresentare e sostenere le imprese del territorio, promuovendo iniziative volte allo sviluppo economico locale. Questo evento si configura come un'occasione fondamentale di confronto tra istituzioni, imprese e associazioni di categoria, per delineare le prospettive future offerte dall'accordo Ue-Mercosur e per definire strategie efficaci nel contrasto ai rischi connessi all'Italian sounding.